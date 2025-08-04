加薪搶才！日中型券商新鮮人起薪破6萬元 對標野村與大和
因日本就業市場持續吃緊，中型券商跟進大型同業調高應屆畢業生的起薪，以解決招募困難的問題。
日本大企業通常會向預計3月畢業的學生提供工作機會，並對大多數人開出相同的起薪。中型券商裡規模最大的東海東京金融控股公司表示，將自2026年4月起調整新進員工起薪，由目前的26.5萬日圓調升到30萬日圓（約台幣61,700美元）。競爭對手岡三證券已先於今年4月，將起薪由25萬日圓提高至30萬日圓。
此舉使這兩家中型券商的起薪與野村、大和證券等較大規模競爭者齊平。
中型券商主要透過員工直接向客戶銷售產品來創造營收，而非依賴線上交易平台。透過資產管理服務提供投資建議，也是許多公司積極拓展的業務領域。
這類業務需建立客戶信任，人才是發展關鍵。然而，明星員工經常被薪資待遇較優渥的大型券商挖角，或跳槽其他行業，令中型券商備感壓力。
東海東京人力資源規劃部門總經理Taito Kura表示：「我們將起薪訂在與大企業相同的水準，是為避免在競爭中落後。無法持續改善待遇的公司將難以生存。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言