加薪搶才！日中型券商新鮮人起薪破6萬元 對標野村與大和

因日本就業市場持續吃緊，中型券商跟進大型同業調高應屆畢業生的起薪，以解決招募困難的問題。

日本大企業通常會向預計3月畢業的學生提供工作機會，並對大多數人開出相同的起薪。中型券商裡規模最大的東海東京金融控股公司表示，將自2026年4月起調整新進員工起薪，由目前的26.5萬日圓調升到30萬日圓（約台幣61,700美元）。競爭對手岡三證券已先於今年4月，將起薪由25萬日圓提高至30萬日圓。

此舉使這兩家中型券商的起薪與野村、大和證券等較大規模競爭者齊平。

中型券商主要透過員工直接向客戶銷售產品來創造營收，而非依賴線上交易平台。透過資產管理服務提供投資建議，也是許多公司積極拓展的業務領域。

這類業務需建立客戶信任，人才是發展關鍵。然而，明星員工經常被薪資待遇較優渥的大型券商挖角，或跳槽其他行業，令中型券商備感壓力。

東海東京人力資源規劃部門總經理Taito Kura表示：「我們將起薪訂在與大企業相同的水準，是為避免在競爭中落後。無法持續改善待遇的公司將難以生存。」