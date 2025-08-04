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蘋果秘密打造簡化版ChatGPT！新AI團隊「Answers」曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果新成立的「Answers」團隊正在招募工程師，欲開發一款簡化版的ChatGPT競品。路透
蘋果新成立的「Answers」團隊正在招募工程師，欲開發一款簡化版的ChatGPT競品。路透

蘋果新成立的「Answers」團隊正在招募工程師，欲開發一款簡化版的ChatGPT競品，同時致力於提升Siri、Spotlight、Safari的服務。

根據彭博科技記者葛曼（Mark Gurman）周日撰寫的最新《Power On》專欄，蘋果在美國與中國區為Answers團隊開出十多個職缺。例如，他們正招聘一名資深機器學習工程師，協助「強化Siri回答個人領域問題的能力」。該職缺說明指出，這個團隊開發大型語言模型，「在嚴格保護隱私的前提下，透過使用者的個人文件來解答問題」。

這聽起來與蘋果先前宣布、但延至2026年推出的個人化Siri功能高度吻合。然而，蘋果的布局似乎不僅止於此。

葛曼在專欄中引述知情人士消息指出，Answers團隊正處於打造「類ChatGPT搜尋體驗」的初期階段，還在評估是否推出一款「獨立應用程式」來實現這項功能。

葛曼寫道：「雖仍處於早期階段，但該團隊正在打造所謂的『答案引擎』，這是能爬梳網頁內容來回應常識問題的系統。目前正評估推出獨立應用程式的可能性，並建立新的後端基礎架構，以支援未來Siri、Spotlight和Safari的搜尋能力。」

葛曼先前也曾報導，蘋果正開發更具對話能力的Siri版本，但計劃延後到至少iOS 27才推出。這個新版Siri將由大型語言模型驅動，互動方式更接近ChatGPT。

蘋果目前唯一正式宣布的，是推出更個人化的Siri，具備更強的個人情境理解能力，螢幕感知功能，以及對單一應用程式的更深入控制。舉例來說，蘋果展示了一位iPhone用戶向Siri詢問他母親的航班資訊和午餐預訂安排，Siri能根據郵件與訊息內容中的資料做出回應。目前看來，蘋果顯然懷抱更宏大的野心，要邁向類似ChatGPT的AI功能布局。

Siri 團隊 ChatGPT

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