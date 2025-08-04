伊朗重啟貨幣改革 國家貨幣里亞爾面額砍4個零
伊朗國會經濟委員會今天重啟拖延已久的計畫，將不斷貶值的國家貨幣里亞爾（rial）去掉4個零，作為簡化金融交易的一環。
法新社報導，伊朗國會新聞網站ICANA援引委員會主席侯西尼（Shamseddin Hosseini）的話報導：「今天的經濟委員會會議通過以『里亞爾』作為國家貨幣名稱，並去掉4個零。」
根據ICANA的報導，依照擬議的貨幣制度，1里亞爾將相當於當前價值的1萬里亞爾，並細分為100個戈赫蘭（Gheran）。
這項貨幣重新計值提案最初於2019年提出，但之後被擱置。目前的法案必須通過國會投票，並獲得有權審查立法的憲法監護委員會（Guardian Council）批准。
目前還不清楚國會投票將於何時舉行。
今年5月，伊朗中央銀行總裁法爾津（MohammadReza Farzin）表示將繼續推進該計畫，並指出伊朗里亞爾在全球經濟中「形象不佳」。
此舉正值伊朗面臨日益嚴峻的經濟挑戰之際，包括失控的通貨膨脹、貨幣大幅貶值以及國際制裁的長期影響。
自美國總統川普第一任期內，於2018年宣布退出具里程碑意義的核協議以來，伊朗經濟長期因美國全面制裁而承受巨大壓力。
川普今年1月重返白宮後，重啟對德黑蘭的「極限施壓」制裁。
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