快訊

中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS

八炯被爆「效法納粹走極端」 德國在台協會粉專遭洗版「別雙標」

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清

加薪+增加休假！勞資二度談不攏 波音戰機廠勞工罷工行動在即

中央社／ 舊金山3日綜合外電報導
波音戰機廠勞工將發起罷工。 美聯社
波音戰機廠勞工將發起罷工。 美聯社

波音公司（Boeing）在美國中西部密蘇里州和伊利諾州兩座戰機組裝廠的數以千計工會成員在拒絕資方所提的新合約後，將於明天凌晨展開罷工行動。

國際機械師與航空太空工人協會（IAM）聲明指出：「波音工廠的約3200名高級技術IAM工會成員…於2025年8月3日投票否決資方所提新修改的4年期勞動協議。」

工會說：「罷工將於8月4日週一午夜展開。」

航空巨頭波音的最初提案包括4年內加薪20%，並增加休假天數，但此提案已於一週前遭到拒絕。波音公司表示，新的提案將加薪幅度提高了一倍。

波音空中優勢（Boeing Air Dominance）副總裁兼密蘇里州聖路易（St. Louis）工廠總經理吉利安（DanGillian）在聲明中表示：「我們對員工投票否決這項提案感到失望，這項提案的平均薪資增幅達到40%，也解決了他們對替代工時的主要關切。」

吉利安說：「我們已經做好因應罷工的準備，並全面啟動應變計畫，以確保未參與罷工的員工能持續為客戶提供支持。」

歷史悠久的波音自去年來一直深陷危機，原因包括生產品管問題，以及一場為期7週的罷工，導致波音兩家主要組裝廠陷入癱瘓。

IAM是北美最大工會之一，代表約60萬名航空航太、國防、造船、交通運輸、醫療保健、製造業等產業成員。

波音 罷工 投票

延伸閱讀

向俄洩密還寫攻略！烏克蘭飛官出賣F-16戰機位置 教俄軍如何繞過防空系統

美中經貿會談之際 中國民航局長晤波音副總裁 擬增訂單

波音Q2虧損縮小 交機數量增多營運趨穩定

美中貿易會談之際 中國民航局長與波音高層會面

相關新聞

快更新！微軟發布Office 365「重大變更」 明年這些功能恐無法使用

科技媒體Neowin指出，微軟已在Microsoft 365管理中心入口網站，針對資訊科技（IT）管理員與系統管理員，發...

職涯十字路／主管交辦新員工任務 「3地雷」別踩

領導者無意中或出於好意說出的話，實際上可能會傷害下屬的感情，打擊他們的工作動機。 《主管授權技術》一書的作者、人力資源開發專家、Mental Charge ISC 研究所CEO岡本文弘，根據自身經營便利商店加盟店的實務經驗，歸納出留住和培養人才的困難，解析「主管交辦工作時不該說的話」。

加薪+增加休假！勞資二度談不攏 波音戰機廠勞工罷工行動在即

波音公司（Boeing）在美國中西部密蘇里州和伊利諾州兩座戰機組裝廠的數以千計工會成員在拒絕資方所提的新合約後，將於明天...

日經指數重摔近950點！Fed因就業數據降息機率大增 日圓連二升

日本股市周一大跌，日經225指數一度重摔近950點，美國就業數據引發投資對全球最大經濟體的疑慮。隨著市場預期聯準會（Fe...

簡立峰專欄／川普拚AI不惜拆法規 只因「不能輸中國」

「美國是人工智慧競賽的發起國，身為美國總統，我在這裡宣布，美國將贏得這場競賽。」川普高調宣布AI行動計畫，主張拆除法規障礙、加速資料中心建設、輸出AI技術，誓言奠定美國的全球主導地位。然而，當全球競爭者加快腳步，美國真能高枕無憂？

OPEC+結束近兩年藉限產支撐油價的策略 國際油價下跌

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）周日宣布，9月起將進一步增產每日54.7萬桶，全面結束近兩年來透過限量生產來支撐油價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。