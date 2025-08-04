加薪+增加休假！勞資二度談不攏 波音戰機廠勞工罷工行動在即

波音公司（Boeing）在美國中西部密蘇里州和伊利諾州兩座戰機組裝廠的數以千計工會成員在拒絕資方所提的新合約後，將於明天凌晨展開罷工行動。

國際機械師與航空太空工人協會（IAM）聲明指出：「波音工廠的約3200名高級技術IAM工會成員…於2025年8月3日投票否決資方所提新修改的4年期勞動協議。」

工會說：「罷工將於8月4日週一午夜展開。」

航空巨頭波音的最初提案包括4年內加薪20%，並增加休假天數，但此提案已於一週前遭到拒絕。波音公司表示，新的提案將加薪幅度提高了一倍。

波音空中優勢（Boeing Air Dominance）副總裁兼密蘇里州聖路易（St. Louis）工廠總經理吉利安（DanGillian）在聲明中表示：「我們對員工投票否決這項提案感到失望，這項提案的平均薪資增幅達到40%，也解決了他們對替代工時的主要關切。」

吉利安說：「我們已經做好因應罷工的準備，並全面啟動應變計畫，以確保未參與罷工的員工能持續為客戶提供支持。」

歷史悠久的波音自去年來一直深陷危機，原因包括生產品管問題，以及一場為期7週的罷工，導致波音兩家主要組裝廠陷入癱瘓。

IAM是北美最大工會之一，代表約60萬名航空航太、國防、造船、交通運輸、醫療保健、製造業等產業成員。