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日經指數重摔近950點！Fed因就業數據降息機率大增 日圓連二升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日經指數周一重摔近950點。美聯社
日經指數周一重摔近950點。美聯社

日本股市周一大跌，日經225指數一度重摔近950點，美國就業數據引發投資對全球最大經濟體的疑慮。隨著市場預期聯準會（Fed）將降息，日圓兌美元走強，銀行和汽車等外銷類股領跌。

東證指數和日經225指數早盤一度下跌逾2%，創4月11日以來最大盤中跌幅。日圓周一升值0.3%至147.83，上周五更勁升逾2%。

最新公布的美國就業報告顯示，5月和6月非農就業大幅下修近26萬人，是疫情以來最大幅度下修。美股標普500指數上周五創5月以來最大跌幅，美元結束連六漲。

日本股市這波下跌適逢去年8月股災一周年前夕。去年8月5日，由於日本銀行（央行）意外升息，加上美國經濟疑慮，引發市場劇震，東證指數當日創1987年以來最大單日跌幅。周一大跌前，東證指數已自谷底反彈約30%。

Carlson Capital 投資組合經理人范德瑞許（David Fandrich）說：「希望這次不會重演去年那一幕。」他指出，去年日圓套利交易平倉是造成股市拋售的主因之一，但如今又多了川普關稅政策這層變數，情況有所不同。「美國就業市場若停滯，會引發經濟衰退的疑慮，不過我認為這種可能性不高。」

Senjin Capital 執行長霍爾斯（Jamie Halse）說：「日圓快速升值，再加上美國經濟數據轉弱，意味著大型出口商前景恐將轉差，不過以內需為主的中小型股或許可望受惠。」他補充：「當美國打噴嚏，全球就感冒，因此預料投資人將更加謹慎。」

美國 指數 日圓 經濟衰退

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