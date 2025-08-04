Amphenol集團傳以105億美元價碼洽併 CommScope旗下寬頻事業

連接元件大廠安費諾（Amphenol Corp.）據傳接近達成協議，將以約105億美元（含債務）收購康普（CommScope Holding）旗下寬頻連接事業。

彭博早在5月曾報導，康普計劃賣掉這個名為CCS的部門，以利籌資償還債務。

據華爾街日報報導，這項交易最快可能在本周一敲定，將成為安費諾歷來最大一筆收購案。該公司去年才以21億美元現金收購康普的行動網路事業。

安費若總部位於康乃迪克州，主要設計生產光纖連接器、天線和資料中心用特規電纜，近來隨著人工智慧（AI）帶動需求快速成長；康普的CCS部門則專注於資料中心連線產品和網路基礎設施設備。