OPEC+結束近兩年藉限產支撐油價的策略 國際油價下跌

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）周日宣布，9月起將進一步增產每日54.7萬桶，全面結束近兩年來透過限量生產來支撐油價的策略。國際油價周一下跌，正值美國主導的貿易戰可能已開始衝擊經濟成長和能源需求之際，市場對供過於求的疑慮加劇。

布蘭特原油期貨價格周一下跌1%，報每桶69.01美元；西德州原油跌破67美元。OPEC+成員同意自9月起日增產54.7萬桶，比原訂時程提前一年回補自願減產的規模。

這項決議結束了OPEC+自2024年1月起實施的限產協議。當初在沙烏地阿拉伯、伊拉克和阿拉伯聯合大公國主導下，八個成員國自願每日減產220萬桶，主因是擔憂電動車興起以及中國大陸原油需求成長趨緩。

不過，OPEC+目前仍保留另外兩道減產措施：其中八個成員國每日自願減產165萬桶；以及全體成員每日共同減產200萬桶，這兩項減產措施預計將持續到2026年底。

官員表示，視油市情勢而定，OPEC+聯盟可能會繼續重啟這批產量；也有與會代表上月建議，產油國可以暫緩後續增產。若市場走跌，甚至可能全盤推翻最近的增產決定。下次會議訂於9月7日舉行，將再度檢視市況。

RBC資本市場大宗商品策略主管克羅夫特（Helima Croft）說：「今天產油國會議釋出的訊息是，不排除各種選項，包括繼續釋出產能、暫緩增產，甚至回頭取消最近的政策行動。」

從未來幾個月的情勢來看，OPEC+可能真的得重新考慮減產的選項。

今年原油需求還在，但國際能源總署（IEA）預測，中國大陸經濟成長恐放緩，加上美洲原油供應增加，全球市場第4季可能每日供應過剩多達200萬桶。美國上周五公布的疲弱經濟數據，也凸顯川普關稅政策對原油消費的潛在衝擊。

高盛和摩根大通等機構預測，今年來已下跌6.7%的布蘭特原油接下來可能進一步跌到每桶60美元左右，將遠低於沙烏地阿拉伯和其他OPEC+成員國維持財政支出所需的水準。

高盛預測，OPEC+聯盟接下來很可能會暫停增產，並維持現有產量一段時間，以觀察供需平衡情勢。彭博上周調查的五個原油交易商也都預料，OPEC+接下來會暫且不動一陣子。