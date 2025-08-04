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OPEC+ 9月將再增產 每日54萬7000桶

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
石油輸出國家組織與盟國部分成員已經同意提高原油產量，部分人士認為，此舉可能導致油價和汽油價格走跌。美聯社
石油輸出國家組織與盟國部分成員已經同意提高原油產量，部分人士認為，此舉可能導致油價和汽油價格走跌。美聯社

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的部分成員已經同意提高原油產量。由於全球經濟前景穩健和低原油庫存，部分人士認為，此舉可能導致油價和汽油價格走跌。

美聯社報導，該集團今天以視訊方式開會並且宣布，其中8個成員國將於9月每天增產原油54萬7000桶。

增產的油國包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。這些國家最初於2023年11月實施的自願性減產措施原定於2026年9月前逐步解除。今天的宣布意味自願性減產措施將提前結束。

OPEC+於7月決定，8月每天增產54萬8000桶原油，這是繼那之後又一舉措。石油輸出國家組織（OPEC）表示，隨市場情勢發展，產量調整措施可能暫停或逆轉。

OPEC 油價

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