本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市和公債殖利率上周五（1日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對聯準會（Fed）即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股才邁入8月便顯得步履踉蹌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

就業數據疲弱、關稅效應 美股跌勢重 投資人湧入公債

美股三大指數上周五全面下挫，那斯達克指數大跌2.2%，中斷連續19個交易日漲跌幅不超過1%的紀錄；標普500指數下跌1.6%；道瓊工業指數下跌約540點，跌幅1.2%。三大指數周線跌幅均逾2%，以道指2.9%最重，寫下4月初宣布解放日關稅以來最慘的一周。

費城半導體指數上周五下跌1.4%；台積電ADR大跌2.7%，周線跌4.2%，台積電市值上周跌落1兆美元以下，不過，由於特斯拉跌得更重，台積電市值反而在睽違一年多後重返全球前十大。

投資人湧入美債避險，導致殖利率下滑。10年期公債殖利率從上周四的4.360%跌至4.218%。對利率前景變動敏感的短債跌幅更大，2年期公債殖利率25個基點，報3.702%，寫下一年最大跌幅，當時市場同樣是對7月疲弱就業報告而有劇烈反應。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed下一次在9月降息的機率超過85%，遠高於周四的38%。

OPEC+同意大幅增產，國際油價今下跌

在OPEC+同意再度大幅增產後，國際油價周一下跌，正值美國主導的貿易戰可能已開始衝擊經濟成長和能源需求之際，市場對供過於求的疑慮加劇。

布蘭特原油期貨價格下跌1%，報每桶69.01美元；西德州原油跌破67美元。OPEC+成員同意自9月起日增產54.7萬桶，全面回補去年主動減產的規模，比原訂時程提前一年。市場預期下一階段約每日166萬桶的剩餘減產配額也可能逐步解除。

債蛙終於翻身了

美國公債周五大漲，非農就業報告意外疲弱，掀起一波搶買潮，扭轉近一個月來的頹勢。WisdomTree 固定收益策略主管佛拉納根（Kevin Flanagan）說：「我們現在面對的是完全不同的勞動市場情勢。一口氣下修25萬人，足以改寫整個劇本。」

這份數據的震撼效應推動整體債市上漲，各年期公債皆受激勵，不過變動最劇烈的是短天期。對利率最敏感的2年期公債殖利率單日大跌逾25個基點，創下2023年12月以來最大跌幅。殖利率曲線也出現明顯陡升，押注所謂「殖利率曲線陡升交易」（steepening trade）的投資人因此獲利。

這項策略自4月以來表現低迷，7月甚至成為不少人認賠出場的「痛苦交易」。因為這類押注部位成本高，若沒有持續明確的陡升趨勢，難以撐得下去。然而，由於經濟數據反覆，加上關稅政策變數升高，市場一直缺乏明確的動因。

關稅稅率拚翻案 美方不積極 川普：7日前不會修改對很多國家的稅率

美國最新關稅稅率預定7日生效，各國仍在繼續爭取與美方達成協議的機會，美國總統川普1日受訪時表示，美方在7日前不會修改對很多國家的稅率，除非這些國家能說服美國。

美國貿易代表葛里爾也說，關稅已在1日全部就緒，預計到年底前達成協議，可能只剩少數幾個。

白宮31日宣布台灣對等關稅稅率是20％，高於日、韓的15％，恐不利我國競爭力。賴清德總統1日表示這是暫時性的關稅，雙方持續談判中，只要後續達成協議，可望再調降關稅。不過，對於與台灣繼續談貿易協議，美方態度似乎不積極。

輝達銷陸 AI 晶片許可卡關 法人：台積電影響有限

路透報導，美國企業申請的數千件出口許可卡關，因為美國商務部轄下的產業與安全局（BIS）運作幾乎陷入癱瘓，受影響的包括輝達（NVIDIA）申請運往中國大陸的人工智慧（AI）晶片。

知情人士說，問題出在BIS未能頒布業者等候已久的新規定、疏於對外溝通、排擠專家，而且員工因自動退休或辭職而大量流失。

報導指出，受影響的出口許可申請案中，最知名的是輝達據說已獲川普政府准許銷往中國大陸的AI晶片，許可證未能迅速核發下來。輝達7月14日表示，美國政府已應允發給H20晶片出口許可，希望不久就能開始出貨。

法人認為，雖說晶片出口許可卡關，但台積電先進製程一向很滿，預料影響有限。