快更新！微軟發布Office 365「重大變更」 明年這些功能恐無法使用

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
微軟已發布重大更新，除非更新Office應用程式（App），否則將無法使用一些Office智慧服務功能。路透
微軟已發布重大更新，除非更新Office應用程式（App），否則將無法使用一些Office智慧服務功能。路透

科技媒體Neowin指出，微軟已在Microsoft 365管理中心入口網站，針對資訊科技（IT）管理員與系統管理員，發布重要更新，除非更新Office應用程式（App），否則將無法使用一些Office智慧服務功能。

根據微軟365訊息中心檔案網站（https://mc.merill.net/message/MC1127222），微軟在8月1日發出訊息，敦促用戶在2026年1月前更新微軟365 Office App版本到16.0.18827.20202，以維持大聲朗讀（Read Aloud）、轉錄（Transcribe）及聽寫（Dictate）等功能的運作，GCC/GCC High/DoD的期限則是2026年3月，在這些期限後，上述功能將無法在較舊版本的App運作。

「16.0.18827.20202」是微軟7月8日在「每月企業通道」（Monthly Enterprise Channel）釋出的Office 365版本。Microsoft 365和Office都包含大聲朗讀、轉錄及聽寫等Office智慧服務功能，以改善用戶便利性，多數這些功能主要都被整合到Word程式，但Outlook、OneNote以及PowerPoint也會受影響。

微軟把這項調整標示為「重大變更」（Major change），而微軟會在升級的影響範圍涵蓋一般用戶或管理員、或同時影響兩者時，如此標示。

微軟並未透露全部細節，只表示正在「升級」驅動這些功能的「後端服務」，因此微軟似乎正在微調和改進Office 智慧服務。

根據微軟365訊息中心檔案網站，微軟表示，「為確保維持微軟365 Office App大聲朗讀、轉路及聽寫功能的高品質表現，我們正在升級驅動這些功能的後端服務，因此，這些功能在2026年1月之後，將不再於採用16.0.18827.20202之前版本的Office客戶（裝置）運作」。GCC/GCC High/DoD的期限是2026年3月。

Neowin指出，好消息是這些功能至少將持續運作到2026年1月，因此管理員還有約六個月時間依照自己的運行方式處理。

微軟表示，若有機構使用的微軟365 Office App版本號碼為「16.0.18827.20202」以下，用戶在上述期限過後將無法使用大聲朗讀、轉路及聽寫功能。

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