8月科技股全年表現次差的月份 美股漲勢提防反轉

美股7月走勢似乎反映夏季的炎熱，標普500指數全月共十次締造收盤新高紀錄，為2021年8月來最多，但8月初的走勢似乎顛簸，8月又是科技股全年表現次差的月份，暗示行情可能反轉，關注焦點將包括美國貿易與地緣政治政策、經濟數據與聯準會（Fed）決策展望以及輝達（Nvidia）財報。

美國總統川普8月1日公布針對各國課徵的關稅稅率，在同日出爐的7月非農就業報告又遠不如市場預期，他宣布計劃開除編纂該數據的勞工統計局局長，還下令調整兩艘核子潛艦的部署以因應俄羅斯威脅，拖累標普500指數1日大跌1.6%，為4月21日來最大跌幅；道瓊工業指數收跌1.2%，那斯達克綜合指數也大跌2.2%，踉蹌開啟8月走勢。

回顧過往歷史，美股8月向來表現平淡，標普500指數從1928年來8月平均只漲0.7%，表現平庸，那指8月平均也只漲0.3%，為表現次差的月份，再加上今年還有通膨擔憂和Fed獨立性威脅等利空，市場結構可能更脆弱。

Substack技術分析師卡帕列里說：「現在華爾街的公開祕密是，股市正進入季節性的疲軟階段。儘管標普500指數今年來大幅振盪，但迄今基本上都走在季節性趨勢的軌道上。」

他認為，標普500指數在連續三個月上漲、這段期間的累計漲幅達到約30%後，市場走向必然會在某個時點反轉。

展望本周，市場對超微（AMD）與美超微（Super Micro）的財測寄予厚望，因為在美國解除對中國大陸的人工智慧（AI）晶片出口管制後，超微有望上調財測，美超微有可能因為輝達的Blackwell平台增產，調整全年展望。

科技業最重要的財報當屬預定28日出爐的輝達業績。在當前走勢難測的美股，科技業獲利成為亮點，Meta、微軟、亞馬遜及Alphabet等科技巨頭都確認會繼續砸錢開發AI，今年共將支出超過3,440億美元，成為輝達的大利多。但分析師也提醒，目前科技股價位偏高，可能遭遇回檔壓力。