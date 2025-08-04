聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲熱浪拉響能源警報 核電廠卻一度暫停運作

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
熱浪侵襲，歐洲空調用電激增，核電廠卻因高溫一度暫停運作，使能源系統陷入高度緊張。（美聯社）
熱浪侵襲，歐洲空調用電激增，核電廠卻因高溫一度暫停運作，使能源系統陷入高度緊張。（美聯社）

熱浪侵襲全球各地，歐洲空調用電激增，核電廠卻因高溫一度暫停運作，使能源系統陷入高度緊張。與此同時，炙人高溫恐危及日本稻米收成，該國豬肉價格更飆至50年高。

牛津大學環境變遷研究中心主管羅森諾表示，今夏熱浪頻傳，對歐洲能源系統帶來「巨大改變」。以往歐洲的尖峰電力需求集中在冬天，但夏天日益炎熱，到某個時刻情況可能逆轉。

環境智庫Ember數據顯示，在7月的前幾天，德國的尖峰用電需求達到1.5太瓦時（TWh），與1月平均用電需求相等。西班牙熱浪席捲期間，尖峰用電需求更達0.83TWh，超越1月平均值0.72TWh。

法國及瑞士的內陸核電廠，今夏稍早受高溫影響，較難替反應爐降溫，紛紛暫停或減少活動。Ember表示，法國18座核電廠中，有17座在6至7月熱浪期間裝置容量下降。英國電力公司SSE也說，英國出現熱浪和嚴重乾旱，第2季水力發電量季減40%。

電力吃緊下，義大利佛羅倫斯和貝加莫7月1日大停電，導致民眾受困電梯、大型百貨被迫疏散人潮。

熱浪也衝擊日本，氣象廳資料顯示，7月均溫打破1898年有數據以來最高紀錄。產米重鎮新潟，過去一個月來未見降雨，稻田土地龜裂，要是到8月初仍未有充分降水，稻米可能不會結穗，將損及收成。2023年熱浪使稻米歉收，去年下半米價飆漲。今年稻米產量有望回升，但近來熱到稻子有如在泡溫泉，難以避免一定程度的熱傷害。

另外，日本菜價騰貴，價格年增一至三成，國產豬肉價格更突破半世紀新高，7月東京中央市場的高級國產豬肉價格，平均每公斤較去年同期上漲4%至866日圓，突破50年新高。因高溫讓動物胃口下降，增重更花時間，延遲市場出貨，使整體供給量下滑。

熱浪 豬肉 高溫

延伸閱讀

美對台課20%關稅 許淑華籲護農保產：不能讓農民與中小企業埋單

核安會預告核電廠重啟審核辦法 陳菁徽：總統、行政院長不可能沒授意

影／關稅即將公布...日本失守稻米市場 楊儒門疾呼：糧為國本 守住底線

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

相關新聞

快更新！微軟發布Office 365「重大變更」 明年這些功能恐無法使用

科技媒體Neowin指出，微軟已在Microsoft 365管理中心入口網站，針對資訊科技（IT）管理員與系統管理員，發...

美中AI角力在APEC打對台 與會國面臨選邊站壓力

美國和中國大陸近來公布的人工智慧（AI）發展戰略，本周將在南韓登場的亞太經濟合作會（APEC）數位與AI部長級會議（DM...

美國散戶大舉押注歐股 期待複製迷因股驚人報酬率

美國散戶投資人基於基本面因素，紛紛把資金移出美國，積極大舉押注歐股，看好歐股表現將持續優於美股，甚至會出現類似迷因股熱潮...

亞洲管制穩定幣 更新規範 未來可能掛鉤各種亞幣

美國政府積極推動價格緊釘美元的穩定幣，正引發亞洲金融重鎮的危機意識與迫切感，憂心資金外流，紛紛更新規範以跟上穩定幣潮流，...

通用人工智慧 歐盟納管

隨著歐盟人工智慧法案（AI Act）的新條款2日生效，AI供應商在歐洲將受到國家的監管，違規者面臨最高3,500萬歐元罰...

OPEC+增產保市 油價有壓 拚奪回全球市占率

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表透露，該組織原則上同意9月起再度增產，使自願性減產周期告一段落，以重新拿回全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。