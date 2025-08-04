歐洲熱浪拉響能源警報 核電廠卻一度暫停運作

熱浪侵襲全球各地，歐洲空調用電激增，核電廠卻因高溫一度暫停運作，使能源系統陷入高度緊張。與此同時，炙人高溫恐危及日本稻米收成，該國豬肉價格更飆至50年高。

牛津大學環境變遷研究中心主管羅森諾表示，今夏熱浪頻傳，對歐洲能源系統帶來「巨大改變」。以往歐洲的尖峰電力需求集中在冬天，但夏天日益炎熱，到某個時刻情況可能逆轉。

環境智庫Ember數據顯示，在7月的前幾天，德國的尖峰用電需求達到1.5太瓦時（TWh），與1月平均用電需求相等。西班牙熱浪席捲期間，尖峰用電需求更達0.83TWh，超越1月平均值0.72TWh。

法國及瑞士的內陸核電廠，今夏稍早受高溫影響，較難替反應爐降溫，紛紛暫停或減少活動。Ember表示，法國18座核電廠中，有17座在6至7月熱浪期間裝置容量下降。英國電力公司SSE也說，英國出現熱浪和嚴重乾旱，第2季水力發電量季減40%。

電力吃緊下，義大利佛羅倫斯和貝加莫7月1日大停電，導致民眾受困電梯、大型百貨被迫疏散人潮。

熱浪也衝擊日本，氣象廳資料顯示，7月均溫打破1898年有數據以來最高紀錄。產米重鎮新潟，過去一個月來未見降雨，稻田土地龜裂，要是到8月初仍未有充分降水，稻米可能不會結穗，將損及收成。2023年熱浪使稻米歉收，去年下半米價飆漲。今年稻米產量有望回升，但近來熱到稻子有如在泡溫泉，難以避免一定程度的熱傷害。

另外，日本菜價騰貴，價格年增一至三成，國產豬肉價格更突破半世紀新高，7月東京中央市場的高級國產豬肉價格，平均每公斤較去年同期上漲4%至866日圓，突破50年新高。因高溫讓動物胃口下降，增重更花時間，延遲市場出貨，使整體供給量下滑。