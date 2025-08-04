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美國散戶大舉押注歐股 期待複製迷因股驚人報酬率

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
散戶投資人基於基本面因素，紛紛把資金移出美國，積極大舉押注歐股。（路透）
散戶投資人基於基本面因素，紛紛把資金移出美國，積極大舉押注歐股。（路透）

美國散戶投資人基於基本面因素，紛紛把資金移出美國，積極大舉押注歐股，看好歐股表現將持續優於美股，甚至會出現類似迷因股熱潮的報酬率。

美國總統川普推行「美國優先」議程，促使歐盟領袖增加軍事基礎建設支出，帶動歐洲國防企業股價大漲。德國萊因金屬（Rheinmetal）以美元計算的股價今年來已經飆漲兩倍多，義大利Leonardo股價也幾近翻倍。

更廣泛來看，德國DAX指數以美元計算，今年來截至8月1日收盤已累計暴漲31%，英國富時100指數同期也漲17%，遠優於標普500指數的6.1%漲幅，扭轉了過去15年難以擊敗美股的頹勢。

川普政府試圖逆轉全球化浪潮，震撼許多處於自滿情緒的美股散戶，紛紛耙梳海外企業財報，提高投資組合對國際市場的曝險。紐約交易平台Public控股公司總經理諾夫辛格指出，許多已投資國際企業的投資人，都繼續持有股票。

彭博資訊數據顯示，追蹤歐洲市場的指數型基金（ETF）今年來已吸金至少120億美元，全年流入額有望為2021年以來最多，先鋒歐洲ETF今年來已吸引逾50億美元，與去年的流出20億美元大相逕庭。

交易平台也出現類似趨勢。在Public控股公司的平台，非美ETF所吸引的資金約半數都流向歐洲基金，法國巴黎銀行（BNP Paribas）與芬蘭北歐銀行（Nordea）今年來的吸金額更傲視其他個股，雀巢（Nestle）、拜耳（Bayer）及愛迪達（Adidas）等歐洲藍籌股也更受歡迎。

在川普4月宣布對貿易夥伴廣徵關稅後，美國股匯重挫，儘管之後每股收復失土，分散地域投資的論述已更具說服力，上半年歐股以美元計價的報酬率，超越美股的幅度為歷來最大，散戶也跟著法人提高歐洲曝險。

在標普500指數迭創新高之際，理財顧問仍以美元疲弱為由，建議客戶投入更多資金到歐股。

Create Wealth金融規劃公司創辦人麥德莫特指出，若美股再度下跌，提高投資組合的歐股配置，為分散風險的有效之道。

一些專家也持續主張美股價位偏高，相較下歐股價位並未被高估。

美股 美國 指數

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