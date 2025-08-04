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通用人工智慧 歐盟納管
隨著歐盟人工智慧法案（AI Act）的新條款2日生效，AI供應商在歐洲將受到國家的監管，違規者面臨最高3,500萬歐元罰款，通用人工智慧（GPAI）也被納入監管，可能引發美歐關係的新一波緊張。
歐盟的AI法案已在去年生效，但分階段執行，最新條款2日開始實施。首先是國家監管，歐盟成員國2日起須通知歐盟執委會，會有哪些市場監管機關負責監督企業是否遵守AI法案。
同時生效的還有懲罰條款，違反AI法案的公司可能被處以最高3,500萬歐元罰款，或最高相當於其全球年營業額7%的罰款，以較高者為準。
GPAI系統也納入監管，包括Grok、Gemini及ChatGPT等大型模型。歐盟委員會7月已發布GPAI實踐準則版權及安全保障等問題，未簽署的企業將面臨更嚴格的審查，簽署者被視為遵守AI法案。Google和OpenAI等公司都表示將簽署，但Meta已表明不會簽署。
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