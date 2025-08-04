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OPEC+增產保市 油價有壓 拚奪回全球市占率

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表透露，該組織原則上同意9月起再度增產。（路透）
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表透露，該組織原則上同意9月起再度增產。（路透）

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表透露，該組織原則上同意9月起再度增產，使自願性減產周期告一段落，以重新拿回全球市占率，凸顯OPEC+的焦點正從「減產保價」轉向「增產保市」，卻將使油市供過於求，對油價造成下壓。

彭博資訊與路透都引述OPEC+的代表指出，OPEC+在3日舉行的視訊會議上，將批准沙烏地阿拉伯與夥伴國的每日產量進一步提高54.8萬桶，並同意阿聯獲得的額外產量配額能夠分階段落實。

這次增產顯示OPEC+的產量政策由「減產保價」轉為「增產保市」，使石油及汽油期貨面對地緣緊張及季節性需求旺季時，能更具緩衝能力，消費者也將因油價下跌而鬆一口氣，更象徵美國總統川普的一大勝利，卻也可能使全球油市今年稍晚供過於求。

OPEC+在7月會議時，已初步同意將2023年以來每日減產220萬桶的周期予以終結，油市目前聚焦於另一項每日減產166萬桶的協議，而這項減產預定將於2026年底結束。

RBC資本公司商品策略主管克羅夫特預期，「OPEC+在結束220萬桶的減產行動之後，將會暫停一段時間，以評估市場情勢及更廣泛的總經因素」。

4月初OPEC+宣布加速縮小減產規模，加上川普「解放日」關稅震撼，國際油價一度跌到四年低點。之後幾個月OPEC+實施一系列增產行動。但夏季石油需求旺季來臨，加上中東緊張升高，油價因而收復一部分跌幅。布蘭特油價1日收在略低於每桶70美元，今年來累計跌6.7%。

OPEC 油價 川普

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