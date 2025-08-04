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亞洲管制穩定幣 更新規範 未來可能掛鉤各種亞幣

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國政府積極推動價格緊釘美元的穩定幣，正引發亞洲金融重鎮的危機意識與迫切感。（路透）
美國政府積極推動價格緊釘美元的穩定幣，正引發亞洲金融重鎮的危機意識與迫切感。（路透）

美國政府積極推動價格緊釘美元的穩定幣，正引發亞洲金融重鎮的危機意識與迫切感，憂心資金外流，紛紛更新規範以跟上穩定幣潮流，近來南韓、香港、馬來西亞、泰國及菲律賓的發展都顯示，未來可能出現與各種亞洲貨幣掛鉤的穩定幣。

多年來全面禁止加密貨幣的中國大陸，近來似乎沒那麼排斥以穩定幣作為人民幣替代選項的構想，京東商城和螞蟻集團都計劃申請成為穩定幣發行商。

南韓國會與央行最近也在討論是否要允許南韓企業發行韓元穩定幣。南韓執政黨已於6月提出「數位資產基本法案」，為當地企業發行穩定幣鋪路，Kakaopay股價已因可望發行韓元穩定幣而大漲，但央行目前持反對立場。

南韓民眾已大量交易美元穩定幣。韓聯社引用南韓央行的資料報導指出，南韓今年第1季紹及USDT、USDC及USDS等美元穩定幣的交易額，已達57兆韓元（約410億美元）。

美國總統川普7月中旬簽署了《天才法案》（Genius Act），推動更廣泛使用美元穩定幣，引發亞洲多國的新一波迫切感，擔心資本外逃，因為當前的穩定幣市場仍由美元主導。目前已有2,560億美元的穩定幣價格緊釘美元，相較下，只有價值約4億美元的穩定幣價格緊釘歐元。加密貨幣交易平台Flipster駐阿聯總經理葛洛里蒙德指出，天才法案開啟了採用穩定幣的大門，「不管你支不支持，穩定幣已無法迴避」。

香港已迅速成為亞洲地區穩定幣的實驗室，特別聚焦於「可行且實用」的用途。專家說，許多有意發行人民幣穩定幣的公司，都是已在跨境結算使用人民幣交易的企業，這「正是實際需求所在」。

中國大陸的下一步尚未明朗，許多加密貨幣業者已在為發行人民幣穩定幣預做準備。但多數人仍認為北京當局近期還不會開放加密貨幣交易，將繼續以香港為陸企拓展海外的實驗場。

貨幣 南韓 穩定幣

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