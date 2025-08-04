美中AI角力在APEC打對台 與會國面臨選邊站壓力

美國和中國大陸近來公布的人工智慧（AI）發展戰略，本周將在南韓登場的亞太經濟合作會（APEC）數位與AI部長級會議（DMM），首次交鋒，美國將大談出口美國AI技術的策略，中國大陸則將鼓吹開放、並推銷自家AI產品，與會各國也將面臨選邊站的壓力。

APEC數位與AI部長級會議預定4-6日在南韓仁川舉行，21個國家參加，美國官員預期，川普政府將宣揚出口美國AI技術的戰略，目標是說明若各國要在醫療保健等產業部署AI、並且技壓中國大陸，美國的晶片和軟體是最佳選擇。

中國大陸官員也將藉機推銷其AI產品，表明在政府雄厚資金、以及建立全球開放模型社群願景的支持下，中國大陸的AI產品將持續改善。

美國科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）將與中國大陸官員在會中發表演說，他說，「我們的訊息很簡單：美國的AI對商業開放」，美國總統川普7月底簽署行政命令，啟動「AI行動計畫」，以鬆綁監管、加快出口及擴大資料中心所需的能源供應，全面加速美國AI發展，克拉茨修斯是引領擬定策略與行政命令的官員之一。

他將與美國商務部主管出口管制事務的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）同台，將向其他國家展現，美國希望盡可能簡化AI交易。

中國大陸也在7月底宣布，計劃成立倡議成立世界AI合作組織，主打「開放」，希望推動全球AI治理合作。中國大陸新創公司DeepSeek今年稍早發布提高效率程度令人驚豔的模型後，許多國家都已在使用DeepSeek的產品、和阿里巴巴等其他陸企的模型。中國大陸正優先開發能讓世界其他國家使用的開源碼模型，可能削弱美國的競爭力，因為美國最佳的模型都是私有。

美國官員擔心，若美國的出口管制措施導致美國企業在這場AI競賽缺席，將讓華為等陸企將在其他國家攻城掠地，就像過去20年來全球多國電信基礎設施都使用華為的設備，美方也擔心若與其他國家共享美國的晶片和軟體，最終會落入對手手中。