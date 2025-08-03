聽新聞
0:00 / 0:00
傳iPhone 17 Pro相機5大升級 8倍光學變焦拍更遠
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列，根據最新外媒消息，旗艦款iPhone 17 Pro與17 Pro Max有望大幅升級相機功能，改採橫式相機模組、8倍光學變焦的望遠鏡頭、畫素更高的前鏡頭、頂端相機控制按鈕，也將內建具備專業級拍照與錄影功能的App。
蘋果（Apple）每年秋季推出iPhone新機，發表會時間往往落在9月第2週，近期出現更多網路爆料，但相關消息均未獲得蘋果證實。
科技新聞網站9to5Mac於2日彙整蘋果新機傳聞指出，相機功能升級向來都是iPhone Pro機型每年最大亮點，但今年更特別一點。
首先，iPhone 17 Pro將採用橫向延伸的相機模組，雖然三鏡頭排列方式仍維持iPhone 11 Pro以來的三角形，但麥克風、LiDAR光學雷達和閃光燈都移到右側，有助於容納尺寸更大的影像感測器。
其次，今年iPhone 17 Pro將配備全新4800萬畫素望遠鏡頭，提供更高的成像品質，也代表iPhone 17 Pro的三顆鏡頭全面升級到4800萬畫素。新鏡頭同樣能利用光學裁切方式拍出1200萬畫素照片，光學變焦倍數也從5倍升到8倍。
9to5Mac還提到，不同於iPhone 16 Pro在機身右側下方配備「相機控制」實體按鈕，iPhone 17 Pro可能在機身頂端新增第二顆相機控制按鈕，快速啟動拍照功能。不過考量去年才推出相機控制按鈕，這項傳聞成真的可能性較低。
不只主相機規格進化，iPhone 17 Pro前鏡頭也將從1200萬畫素升級到2400萬畫素，自拍照更清晰。
此外，蘋果傳出正為iPhone 17 Pro用戶打造全新專業級相機App，可用於拍照和錄影，功能可比擬其他專業相機應用程式例如Halide、Kino、Filmic Pro等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言