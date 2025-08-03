歷史學者：AI資料缺乏可信度 需學習正確判讀真偽

美國智庫胡佛研究所舉辦近代中國與台灣工作坊，探討歷史上的關鍵人物和時刻如何形塑當代世界。在AI崛起、資訊混亂時代，各國學者受訪指出，從不使用AI資料從事研究，正教育年輕一代學者正確判讀資訊。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）這週舉辦近代中國與台灣工作坊（Workshop on Modern Chinaand Taiwan），除台、美兩地學者外，英國、澳洲、日本各地學者齊聚交流，美國大都會博物館亞洲藝術部副主任馬唯中也偕夫婿出席。

人工智慧（AI）在歷史研究中的應用日益受到關注。英國諾丁漢大學（University of Nottingham）歷史學教授戴杰銘（Jeremy Taylor）接受中央社訪問表示，不論AI知不知道答案都會生成答案，有可能捏造不實資料，也讓人無法分辨何謂真、何謂假。

戴杰銘說，他從不使用AI從事歷史研究，「生成式AI的問題在於，它正在創造一種情境，讓我們無法辨別內容是人寫出來的、還是電腦寫出來的。我認為極度地危險，因為這將導致我們可能不再知道什麼是原創、什麼不是原創，聽不見真正的聲音」。

他也示警抄襲和侵權的問題，未經學者同意便將其撰寫的內容用在別的地方。

來自美國的歷史學者弗利曼（Joshua Freeman）、及澳洲的學者布羅菲（David Brophy）同樣表示，不會使用AI從事研究，較憂心年輕一代學生運用AI寫作。

雪梨大學歷史學者布羅菲指出，就他觀察，AI尚未對歷史研究構成重大挑戰，比起量化研究，AI在人文學科領域並非必要工具，最大問題是學生開始使用AI來完成作業。

弗利曼直言，AI生成的資料缺乏真正的可信度，不如依照傳統方式回歸史料，而關於錯誤資訊、不實資訊、及如何區分資訊好壞的問題，則是一個教學上的課題。

弗利曼說，AI在網路上生成大量內容，這些內容很難與可靠的資訊區分開來，「身為一名教育工作者，有責任幫助學生能夠自行評估資訊的真偽」。

日常生活中，弗利曼使用AI的程度也非常有限，僅會用它處理訂房、訂機票等簡單任務。