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未來一周注意美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：川普公布最新對等關稅，8/7(四)生效，留意生效前各國與美國的談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：包括第2季非農勞動生產力及單位勞工成本、7月ISM非製造業指數、6月工廠訂單及貿易餘額

四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有124家，包括超微、美超微電腦、Palantir、Datadog、Hubspot、Trade Desk、Pinterest、Duolingo、Arista網路、麥當勞、百勝集團、DoorDash、Uber、Airbnb、泰瑟國際、開拓重工、迪士尼、華納兄弟探索、理想國演藝、Vistra、星座能源、Tempus AI、安進、禮來、輝瑞、Vertex、吉利德科學、爵士製藥、Insmed等。

富蘭克林投顧指出，第2季財報大致持穩。彭博資訊顯示，截至7/31（四），已有63.2%的S&P 500企業公布財報，68.5%營收優於預期，平均成長7.08%；82.8%獲利優於預期，平均成長10.02%。

富蘭克林投顧表示，由於先前市場擔憂川普關稅而對企業財報的預期較低，但實際業績超預期比重並不低。Factset統計，至7月25日為止，預計S&P 500企業第2季獲利預計將成長6.4%，以通訊服務、科技成長力道最強。

富蘭克林投顧表示，川普減稅與投資獎勵措施有望大規模推進人工智慧（AI）A趨勢，未來美國可望再次出現生產力推動的經濟成長，債務占國內生產毛額（GDP）比重將可控。

就個別產業看，富蘭克林投顧指出，預計半導體/機械/製造業等資本密集或高資本支出產業、國防/邊境安全、傳統能源、小型股將是主要受惠者，但乾淨能源將是主要受害者。

川普 財報 富蘭克林投顧

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