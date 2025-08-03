讓勞工在家工作每周至少兩天 澳洲維州尋求立法

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲維多利亞州（Victoria）州長艾藍（Jacinta Allan）今天宣布把在家工作納入法律規範的計畫，並說稱這應是「一項權利，而不是一項要求」。

法新社報導，根據艾藍的計畫，工作允許情況下，員工每周至少有權居家上班兩天。

艾藍在維州工黨（Labor Party）會議上發動這項擬議中的政策，她說：「我們這樣做，是因為我們知道證據告訴我們：員工生產力更高，替家庭節省時間與開支。」

艾倫表示，此一政策目前會與勞工、雇主和工會進行磋商。

艾倫表示，此舉可以為普通勞工平均每周省下110澳元（約新台幣2182元）、緩解道路壅塞問題，也能讓更多女性留在職場。

維多利亞州反對黨領袖巴蒂（Brad Battin）表示，在家工作的安排一直很有價值，且他會支持有利於促進勞逸平衡的措施。

這項措施可能於明年提交州議會審議。

雇主 在家工作 居家上班

延伸閱讀

NBA／3冠中鋒轉戰澳洲聯賽 麥基開啟生涯新旅程

口臭不只出自口腔！ 醫揭「5異味」恐與肝腎、糖尿病有關

NBA／傳拓荒者將出售 球隊估值可能突破1100億

NBA／傳太陽報價艾倫搶庫明加 勇士興趣缺缺實質進展有限

相關新聞

快更新！微軟發布Office 365「重大變更」 明年這些功能恐無法使用

科技媒體Neowin指出，微軟已在Microsoft 365管理中心入口網站，針對資訊科技（IT）管理員與系統管理員，發...

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)從OpenAI挖角的對象已超過百人，並已聘用至少10名。不過最近...

不甩美制裁 印度將續買俄原油

印度政府兩位不具名消息人士指出，盡管川普總統揚言要重罰，但印度仍會繼續向俄羅斯採購石油。其中一位消息人士表示：「這些都是...

美股跌勢重 投資人湧入…公債大漲

美國股市和公債殖利率上周五（1日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對...

市況有壓 國際油價急挫

國際油價1日急挫2.8%，因投資人擔憂石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能增加石油產量，加上美國非農就業報告不如預期...

波克夏上季淨利大減59% 巴菲特宣布將退休後…股價已跌12%

有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益減少近4%，反映保險承保費用收入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。