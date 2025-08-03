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Fed官員：9月是否降息須審慎評估

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導

美國勞動部一日公布就業報告顯示勞動市場明顯降溫，驚動市場，也使外界對聯準會（Fed）在九月會議降息的預期升高。部分聯準會官員表示，勞動市場依然健康，九月降息與否須審慎評估。

紐約聯準銀行總裁威廉斯一日受訪時指出，「我們看到的是勞動市場在過去一年逐漸降溫，但仍然穩健」。他表示，對九月會議是否降息「持開放態度」，但也說要更審慎評估。

威廉斯說，「我們面臨的問題並非是否需要」維持適度緊縮的利率政策，而是微調緊縮的程度。美國七月就業數據公布後，市場預期九月降息機率，由前一日的百分之四十驟升至近百分之九十。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也認為，一日公布的就業數據「確實令人失望」，但整體勞動市場依然健康。哈瑪克接受彭博電視訪問時說，「若勞動市場走弱，我們需要因應」，但不應對單一報告過度反應，且聯準會官員必須在其對就業和通膨的責任之間，取得平衡。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里接受ＣＮＮ訪問時就表示，「聯準會官員倚賴能取得的最準確經濟數據」，為貨幣政策提供指引，「我有信心我們將盡己之力，根據數據做出決策，而不是政治」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則說，七月的就業報告可能意味勞動市場風險正在升溫，但在看到更多數據前，他還不準備改變對經濟的展望。

降息 聯準會

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