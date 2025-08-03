快訊

鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被大都會隊阿隆索轟3分砲

聽新聞
0:00 / 0:00

美股8月踉蹌 公債殖利率大跌…投資人逃離風險資產

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美國股市和公債殖利率周五雙雙大跌。美聯社
美國股市和公債殖利率周五雙雙大跌。美聯社

美國股市和公債殖利率上周五（一日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對聯準會即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股邁入八月便顯得步履踉蹌。

美股三大指數上周五全面下挫，那斯達克指數大跌百分之二點二，中斷連續十九個交易日漲跌幅不超過百分之一的紀錄；標普五百指數下跌百分之一點六；道瓊工業指數下跌約五百四十點，跌幅百分之一點二。三大指數周線跌幅都超過百分之二，以道指百分之二點九最重，寫下四月初宣布解放日關稅以來最慘的一周。

費城半導體指數上周五下跌百分之一點四；台積電ＡＤＲ大跌百分之二點七，周線跌百分之四點二，台積電市值上周跌落一兆美元以下，不過，由於特斯拉跌得更重，台積電市值反而在暌違一年多後重返全球前十大。

投資人湧入美債避險，導致殖利率大幅下滑。十年期公債殖利率從上周四的百分之四點三六○跌至百分之四點二一八。對利率前景變動敏感的短債跌幅更大，二年期公債殖利率廿五個基點，報百分之三點七○二，寫下一年來最大跌幅，當時市場同樣是對七月疲弱就業報告而有劇烈反應。

芝商所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會下一次在九月降息的機率超過百分之八十五，遠高於周四的百分之三十八。

在數據公布前，聯準會理事沃勒和鮑曼分別發表聲明，說明他們為何在上周三反對按兵不動，並表示若聯準會持續猶豫是否降息，恐怕會對勞動市場造成不必要的傷害。

投資人對川普關稅反應相對冷靜，不過，由於本周並無重大財報和經濟數據，投資人預料仍把焦點擺在關稅。

另一方面，企業財報整體表現不錯，人工智慧（ＡＩ）題材繼續發酵。截至上周五，標普五百指數中已有三三一家公司公布財報，其中超過百分之八十二優於市場預期。截至八月一日，標普五百第二季整體獲利年增率達百分之十點二，幾乎是六月底市場原估百分之四點九的兩倍。

本周有助於投資人進一步掌握ＡＩ發展，以及消費力道的真實狀況。可關注帕蘭提爾（Palantir）和超微（ＡＭＤ）的表現；迪士尼、麥當勞以及卡特彼勒（Caterpillar）等道瓊成分股等也將公布財報。

美股 公債

延伸閱讀

美國就業轉弱 Fed降息可能性提高？策略師：美債漲勢啟動

道瓊指數周線創關稅「解放日」來最慘跌幅 8月魔咒提前發威？

對等關稅上路美股拉回 232條款結果牽動台股

美暫時性關稅公布 盧秀燕曝產業最新看法 積極接見駐台非美使節

相關新聞

美股跌勢重 投資人湧入…公債大漲

美國股市和公債殖利率上周五（1日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對...

波克夏上季淨利大減59% 巴菲特宣布將退休後…股價已跌12%

有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益減少近4%，反映保險承保費用收入...

聯準會理事庫格勒辭職 川普開心…有利推屬意人選入決策圈

聯準會（Fed）1日意外宣布理事庫格勒（Adriana Kugler）決定提前離職，這令美國總統川普更快有機會安排認同他...

市況有壓 國際油價急挫

國際油價1日急挫2.8%，因投資人擔憂石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能增加石油產量，加上美國非農就業報告不如預期...

AI基建太貴 Meta找伴分攤

申報文件顯示，社群媒體巨人Meta Platforms打算脫售價值20億美元的資料中心資產，同時引進合作夥伴共同分攤布建...

就業數據疲軟引發震撼 Fed官員：勞動市場仍健康

美國勞動部1日公布就業報告顯示勞動市場明顯降溫，驚動市場，也使外界對聯準會（Fed）9月降息的預期升高。部分Fed官員表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。