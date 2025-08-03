南非政要：台灣晶片限制措施 將雙重打擊南非經濟

為反制南非政府片面違約將台灣兩辦事處降等、更名，外交部日前宣布將考慮限制晶片出口到南非。南非民主聯盟發言人史密斯表示，在美國關稅不確定性的背景下，台灣將祭出晶片限制措施形同對南非經濟的雙重打擊。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；今年7月21日南非又以政府公報發布公告，將兩駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

南非外交部的做法，使等同大使館地位的台灣駐普勒托利亞（Pretoria）代表處和駐開普敦辦事處，將完全失去處理包括核發護照、簽證、文件證明等外交領事事務的功能。

南非第二大執政黨「民主聯盟」國會議員兼國際關係發言人史密斯（Ryan Smith），日前在民主聯盟官方網站撰文表示，現在南非正處於與美國貿易協定進行談判的艱難時期；而外交部長拉莫拉（RonaldLamola）卻在「非必要」情況下，一意孤行將台灣駐處降等更名並要求遷離首都，使得南非現在還要面臨台灣半導體晶片輸入可能受限的二次打擊。

史密斯說，此限制措施可能危及南非當地數以萬計的就業人口。南非汽車產業依賴台灣晶片，每年向全球出口約3000億蘭特（南非幣，約合新台幣4950億元）的汽車產品，為南非當地創造數以萬計的就業機會。

史密斯嚴正批評，現在南非政府的當務之急是制定積極的經濟外交議程，以重振停滯不前的經濟，並解決不斷上升的失業率：然而，領導全國團結政府（GNU）的非洲民族議會（ANC）為滿足黨派私利，拒絕按照政府意向聲明推行真正的「不結盟外交政策」（non-aligned foreign policy）。

史密斯進一步解釋說，在此時要求台灣遷處的外交政策並非以關心國家福祉為出發點，而是一個為取得自身利益而屈服於黨派政治利益，且嚴重破壞國家經濟的外交政策。

史密斯強調，未來南非經濟成長離不開半導體晶片，因此無法承受推行一種迫使對貿易夥伴採取排他性的外交政策。

史密斯呼籲南非政府必須儘快與台灣政府進行談判，以確保這項無可取代的關鍵技術。

對台灣相當友善的民主聯盟，在去年7月大選後成為南非史上首個聯合內閣「全國團結政府」（GNU）中的第二大執政夥伴，目前在32個部會中占有12個席位。

民主聯盟聯邦主席麥爾（Ivan Meyer），今年2月曾因前往台灣訪問一事而遭中國制裁。

此外，同屬民主聯盟的南非台裔議員李崇維告訴中央社記者，南非每年對台灣輸出大量貴金屬，因此也可考慮提高南非貴金屬進口關稅來作為反制措施。

李崇維進一步指出，美國是南非的第2大出口市場，僅次於中國，現對南非徵收關稅30%，影響極為嚴重；而中國目前經濟景氣低迷，會減緩進口。如此一來，將貴金屬出口到台灣對南非來說相對重要。

台灣駐南非代表處經濟組表示，2024年南非貴金屬出口至台灣總金額高達12.5億美元（約合新台幣375億元），進口關稅為5%。

李崇維說，台灣所需的貴金屬可另從美國、加拿大、印度，或澳洲進口。且現在新台幣對美元升值，如轉單到美國還可對台美貿易逆差提供貢獻。