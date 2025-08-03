市況有壓 國際油價急挫

國際油價1日急挫2.8%，因投資人擔憂石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能增加石油產量，加上美國非農就業報告不如預期，加劇對石油需求憂慮。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨挫跌2.8%至每桶69.7美元，西德州原油期貨也跌2.8%，至每桶67.3美元，但兩大原油指標周線仍收漲6%左右。

路透引述知情人士報導，八個OPEC+成員國預計在3日批准把9月石油日產量提高多達54.7萬桶，但討論仍在進行中，最終增幅可能較小。

不過，市場也存在部分看多油價的因素。在川普調動核潛艦以回應俄羅斯的「極具挑釁性」言論後，油價從盤中低點略為回升，使跌幅收斂。

川普日前向俄羅斯發出最後通牒，限俄方在8日與烏克蘭達成停火協議，隨後便與俄國高官在社群媒體上隔空交火，並於1日在真實社群發文宣布調動核子潛艦，以防「愚蠢且煽動性的言論不僅止於此」。他還寫道：「言語非常重要，往往會導致意想不到的後果，我希望這次不會是其中一例。」