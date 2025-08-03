美股跌勢重 投資人湧入…公債大漲

美國股市和公債殖利率上周五（1日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對聯準會（Fed）即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股邁入8月便顯得步履踉蹌。

美股三大指數上周五全面下挫，那斯達克指數大跌2.2%，中斷連續19個交易日漲跌幅不超過1%的紀錄；標普500指數下跌1.6%；道瓊工業指數下跌約540點，跌幅1.2%。三大指數周線跌幅均逾2%，以道指2.9%最重，寫下4月初宣布解放日關稅以來最慘的一周。

費城半導體指數上周五下跌1.4%；台積電ADR大跌2.7%，周線跌4.2%，台積電市值上周跌落1兆美元以下，不過，由於特斯拉跌得更重，台積電市值反而在睽違一年多後重返全球前十大。

投資人湧入美債避險，導致殖利率下滑。10年期公債殖利率從上周四的4.360%跌至4.218%。對利率前景變動敏感的短債跌幅更大，2年期公債殖利率25個基點，報3.702%，寫下一年最大跌幅，當時市場同樣是對7月疲弱就業報告而有劇烈反應。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed下一次在9月降息的機率超過85%，遠高於周四的38%。

在數據公布前，Fed理事沃勒和鮑曼分別發表聲明，說明他們為何在上周三反對按兵不動，並表示若Fed持續猶豫是否降息，恐怕會對勞動市場造成不必要的傷害。

投資人對川普關稅反應相對冷靜，不過，由於本周並無重大財報和經濟數據，投資人預料仍把焦點擺在關稅。另一方面，企業財報整體表現不錯，AI題材繼續發酵。

截至上周五，標普500指數中已有331家公司公布財報，其中超過82%優於市場預期。截至8月1日，標普500第2季整體獲利年增率達10.2%，幾乎是6月底市場原估4.9%的兩倍。