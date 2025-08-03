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波克夏上季淨利大減59% 巴菲特宣布將退休後…股價已跌12%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
在減記37.6億美元卡夫亨氏股票以及普通股部位投資收益下滑的影響下，波克夏上季淨利比去年同期減少59%。 （美聯社）
在減記37.6億美元卡夫亨氏股票以及普通股部位投資收益下滑的影響下，波克夏上季淨利比去年同期減少59%。 （美聯社）

有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益減少近4%，反映保險承保費用收入下滑的影響。波克夏並減記部分消費者商品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）股票投資，導致上季淨利萎縮近六成。

波克夏2日公布，第2季營業利益為111.6億美元或約每A股7,760美元，比一年前的116億美元低3.8%。波克夏第2季保險承保營業利益下滑12%至19.9億美元，鐵路、能源、製造、服務與零售事業營業利益全面成長，鐵路事業營業利益攀升19%。

波克夏上季淨利為123.7億美元，比去年同期減少59%，反映普通股部位投資收益下滑，以及減記37.6億美元卡夫亨氏股票的影響。卡夫亨氏股票是少數讓巴菲特感到失望的投資之一，2015年卡夫和亨氏合併成立卡夫亨氏以來該公司股價已跌62%，美國股市標普500指數同一期間漲202%。

卡夫亨氏5月宣布將評估策略替代方案，分拆可能是其中之一。

波克夏表示，卡夫亨氏公允價值不斷下滑，是減記該公司股權價值原因之一；波克夏放棄卡夫亨氏董事會席次及卡夫亨氏評估策略交易，也是考量因素。

波克夏說：「基於這些因素及經濟與其他不確定性蔓延，我們認定這筆未實現虧損不是暫時性虧損。」

波克夏已連續11季賣超股票，截至6月30日五大股票部位分別是美國運通、蘋果、美國銀行（BofA）、可口可樂與雪佛龍（Chevron），該公司第2季未實施任何庫藏股計畫。

波克夏現金部位截至第2季為3,441億美元，略低於截至3月底的3,470億美元，是三年來首次下滑。

波克夏再度就美國總統川普關稅，以及關稅可能為該公司旗下許多事業帶來的影響發出嚴正警告。波克夏說：「包括研擬國際貿易政策和關稅帶來的緊張在內，2025年前六個月各種事件變化步調加快，這些事件最終結果仍充滿不確定性。

這很可能為波克夏旗下所有或大多數營運事業，以及股票證券投資帶來負面效應，未來財報可能大受影響。」

巴菲特5月3日宣布今年底將卸下波克夏執行長一職、交棒給副董事長亞伯（Greg Abel）以來，波克夏股價已跌逾12%，表現落後標普500指數約22個百分點。

美國 波克夏 巴菲特

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