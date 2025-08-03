聯準會理事庫格勒辭職 川普開心…有利推屬意人選入決策圈

聯準會（Fed）1日意外宣布理事庫格勒（Adriana Kugler）決定提前離職，這令美國總統川普更快有機會安排認同他盡速降息觀點的接替人選進入Fed決策圈。川普同日以操控數據為由開除勞工部勞動統計局（BLS）局長，而此前當局發布了疲弱的就業數據。

庫格勒任期到明年1月才屆滿，但她1日下午意外宣布本周結束後就會離職，並未說明請辭理由，僅在致川普的辭職信中表示：「能在聯準會理事會任職，是一生的榮幸。尤其是在關鍵時期，達成壓回物價、維持就業市場穩健這兩項法定職責。」

川普1日離開白宮時對記者表示，「很高興」現在聯準會有一名理事缺額，而且相信庫格勒辭職是因為不同意「慢半拍」（川普針對主席鮑爾取的綽號）的利率政策。

然而，庫格勒先前的公開談話一直沒有偏離鮑爾的看法，7月17日最近一次演講也是主張利率可在一段時間內維持不變。

川普現在就可以選定一位理事遞補庫格勒的位子，而且遞補者在庫格勒原任期結束後，仍可再被提名續任，遞補期間不計入法定的理事任職年限之內。

庫格勒宣布辭職後，川普在社群平台上發文，認為鮑爾也應該跟著主動辭職。不過川普在Newsmax的專訪中提到，他「幾乎不會」在鮑爾明年5月任期結束前開除鮑爾，因為被勸告這會引發市場動盪。

不過，川普在同日開除勞動統計局局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），使得已因關稅消息而下跌的股市增添更多不安。

川普在沒有證據下指控麥肯塔佛操弄勞動市場數據，分析師表示，開除美國重要數據機構負責人會令市場質疑政治介入，損害公眾對數據正確完整的信任。

勞動統計局稍早公布7月新增非農就業僅7.3萬人，且將5、6月數據合計下修25.8萬人，使近三個月平均新增職位僅3.5萬，創新冠疫情以來最弱水準。

川普在社群發文怒批麥肯塔佛，表示：「我們需要正確的就業數字。我已經指示團隊立即開除拜登依據政治任命的人，她將由比她更能勝任的人取代。」