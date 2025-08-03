就業數據疲軟引發震撼 Fed官員：勞動市場仍健康

美國勞動部1日公布就業報告顯示勞動市場明顯降溫，驚動市場，也使外界對聯準會（Fed）9月降息的預期升高。部分Fed官員表示，勞動市場依然健康，9月降息與否須審慎評估。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）1日受訪時指出，「我們看到的是勞動市場在過去一年逐漸降溫，但仍然穩健」。他表示，對9月會議是否降息「持開放態度」，但也說要更審慎評估。

威廉斯說，「我們面臨的問題並非是否需要」維持適度緊縮的利率政策，而是微調緊縮的程度。美國7月就業數據公布後，市場預期9月降息機率，由前一日的40%驟升至近90%。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也認為，1日公布的就業數據「確實令人失望」，但整體勞動市場依然健康。哈瑪克接受彭博電視訪問時說，「若勞動市場走弱，我們需要因應」，但不應對單一報告過度反應，且Fed官員必須在其對就業和通膨的責任之間，取得平衡。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）接受CNN訪問時表示，「Fed官員倚賴能取得的最準確經濟數據」，為貨幣政策提供指引，「我有信心我們將盡己之力，根據數據做出決策，而非政治」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則說，7月的就業報告可能意味勞動市場風險正在升溫，但在看到更多數據前，他還不準備改變對經濟的展望。