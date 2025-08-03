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AI基建太貴 Meta找伴分攤

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

申報文件顯示，社群媒體巨人Meta Platforms打算脫售價值20億美元的資料中心資產，同時引進合作夥伴共同分攤布建人工智慧（AI）基礎設施高昂的成本。

路透報導，Meta揪團分攤AI成本，反映科技巨頭正紛紛調整策略，從單獨承擔發展生成式AI所需的巨額資料中心興建與維護支出，轉向尋求合作對象共同分擔。

Meta日前表示，正探索與金融夥伴合作開發資料中心的方式，協助支應明年龐大的資本支出。財務長李蘇珊7月30日在財報法說會上說，Meta仍會負擔大部分的內部資本支出，但有些計畫可能引進「外部融資」。

但根據上季申報文件揭露的訊息，Meta已在6月批准一項計畫，將脫售某些資料中心資產，並且把價值20.4億美元的土地與興建中的設施改列為「待售」資產。未來12個月內，這些資產可望售予參與開發資料中心的第三方夥伴。

執行長祖克柏已擬定計畫，將投資數千億美元興建AI資料中心「叢集」，發展超級智慧（superintelligence）。他說：「其中一座將涵蓋曼哈頓足跡的一大部分。」

資產 文件 社群媒體

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