1分鐘看世界／特斯拉自駕系統車禍敗訴 美國陪審團判賠2.4億美元

佛羅里達州一組陪審團1日認定特斯拉在2019年一件涉及自駕系統Autopilot的致命車禍事故中，應負33%責任，須支付2.43億美元損害賠償。這是特斯拉因自駕系統首次重大敗訴，公司主張駕駛應負全責，計劃上訴。

美國／Palantir獲美軍百億美元合約 負責未來十年數據服務

AI軟體公司Palantir和美國軍方簽署價值多達100億美元的合約，未來十年將滿足美軍的軟體與數據需求，並提供政府採購彈性，也進一步奠定Palantir在政府節流計畫中扮演的角色。

法國／AI新創接洽阿布達比基金 尋求將估值拉高至100億美元

成立兩年的AI新創Mistral據傳洽談創投及阿布達比AI基金MGX籌資10億美元，尋求公司估值拉高至100億美元。Mistral被視為歐洲本土AI的希望，但估值遠不及OpenAI的3,000億美元。

梵蒂岡／將打造大型太陽能發電場 邁向全球首個碳中和國家

義大利已同意梵蒂岡提出的計畫，把羅馬北方一塊430公頃土地打造成向梵蒂岡供電的大型太陽能發電場。這座光電場可望讓梵蒂岡成為全球首個碳中和國家，開發成本估計低於1億歐元。

英國／巴克萊跟進華爾街同業 退出「淨零銀行聯盟」

巴克萊銀行1日宣布退出「淨零銀行聯盟」，跟進華爾街大銀行與滙豐銀行的腳步，但表示仍將致力在2050年前成為淨零銀行，並在2030年前促成1兆美元投入永續和轉型融資。

歐盟／64家銀行通過壓力測試 可滿足核心資本要求

歐洲銀行業管理局公布，在假定2025至2027年歐盟經濟萎縮6.3%的情境下，歐洲64家接受壓力測試的銀行仍能全部滿足核心資本要求，違反槓桿率規定的業者僅一家，顯示銀行體系充滿韌性。

日本／任天堂因應美國市場狀況 初代Switch及部分配件調漲

任天堂宣布，在美國銷售的第一代Switch、Switch OLED與Lite機種，和一些配件3日起調漲價格，因應「市場狀況」變化；新推出的Switch 2定價不變，因推出前已反映部分川普關稅成本。

澳洲／擬立法讓勞工每周居家二天 維多利亞省府挨轟

維多利亞省政府擬推動立法，保障勞工每周至少兩天居家辦公的權利，今年底前將先諮詢企業和勞團。但業者抨擊此案只為討好選民，不僅侵害企業自主權，也打擊市場對經濟的信心。