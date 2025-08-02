不是為了避險！英國人瘋搶金幣另有盤算

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國2025-2026財政年度第1季線上金幣銷量創新高，節稅是主要購買動機。路透
英國2025-2026財政年度第1季線上金幣銷量創新高，節稅是主要購買動機。路透

英國金融時報（FT）報導，英國投資人今年購買金幣的數量創新高，主要是為了減輕當局調高資本利得稅（CGT）所造成的影響，並從不斷飆漲的金價中獲利。

英國皇家鑄幣局上周表示，今年4月起算的2025-2026財政年度第1季，線上金幣銷量較去年同期驟增115%至歷來最高水準。世界黃金協會（WGC）上月30日則指出，同期英國金條和金幣需求量年增17%。

英國黃金供應商Solomon Global表示，今年上半年向該公司詢問金條和金幣的人數，比去年下半年增加72%。該公司訪問1.4萬名顧客發現，節稅是購買金幣的首要動機，比率為42%，其次是「財富保值」，占26%。

由皇家鑄幣局鑄造的所有金幣、銀幣和白金幣為法定貨幣，英國居民持有這些硬幣得免資本利得稅。金條、銀條，以及非該局鑄造的上述三種硬幣則須課稅，因為不是法定貨幣。

英國CGT稅法近年來經歷大幅改變，保守黨前政府在2024-2025年度，將CGT的免稅額由2022-2023年度的1萬2,300英鎊，降至3,000英鎊（3,984美元）。英國財相麗芙絲也在去年10月，將CGT稅率由10%-28%調高至18%-32%。

WGC資深市場分析師史崔特（Louise Street）說，金幣免CGT的這項好處，「使黃金近幾個月來更具吸引力」。

黃金今年來因地緣政治緊張升溫、市場對美國關稅衝擊的憂慮而迭創新高。國際金價1日盤中報每英兩約3,350美元。

英國 黃金 硬幣

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