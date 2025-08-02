內容全被看光光！ChatGPT驚爆對話外洩 OpenAI急救火

研究發現，有超過500筆用戶與ChatGPT的對話出現在搜尋引擎的結果中，另有數千筆被存在網路其他位置。OpenAI已阻擋網路搜尋將對話內容進行索引，並移除相關設定選項，理由是用戶可能在無意間洩露私人資訊。

每日電訊報報導，線上研究人員凡艾斯（Henk van Ess）在Google搜尋結果中發現一連串涉及敏感資訊的對話紀錄，包含關於內線交易、詐欺、對哈瑪斯發動網攻計畫的討論，還有醫療和法律諮詢，以及要求聊天機器人生成兒童不雅照片等內容。

和ChatGPT等聊天機器人的對話一般屬私人性質，但用戶可透過建立超連結，在社群媒體或通訊軟體上分享對話紀錄。在部分情況下，OpenAI允許這些分享內容被搜尋引擎索引，代表它們可能出現在Google等網站的搜尋結果中。人們只要在搜尋查詢中加入「site:chatgpt.com/share」，就能查看大量他人的對話紀錄。

OpenAI資安長史塔基（Dane Stucky）說，「這項功能讓用戶無意間分享原本不打算公開的內容的風險過高，因此決定移除該選項，同時也著手要求相關搜尋引擎移除已被索引的內容」。

OpenAI執行長奧特曼近期表示，與ChatGPT的對話不具法律上的保密性，「人們對ChatGPT訴說生活中最私密的事情，把它當諮商師或人生教練，特別是年輕人」，「當你和諮商師或律師討論這些事情時，在法律上具有保密特權...但我們尚未想到在ChatGPT上如何落實同樣機制」。