快訊

獨／沈玉琳曾喊錢來就幹！潘若迪苦勸一句 未來可能規劃曝光

沒有保密協議？泰國10大減讓清單全公開 換川普降關稅大砍至19%

聽新聞
0:00 / 0:00

內容全被看光光！ChatGPT驚爆對話外洩 OpenAI急救火

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
研究發現，有數百筆用戶和ChatGPT的對話出現在搜尋引擎的結果中。OpenAI已阻擋網路搜尋將對話內容進行索引，並移除相關設定選項。路透
研究發現，有數百筆用戶和ChatGPT的對話出現在搜尋引擎的結果中。OpenAI已阻擋網路搜尋將對話內容進行索引，並移除相關設定選項。路透

研究發現，有超過500筆用戶與ChatGPT的對話出現在搜尋引擎的結果中，另有數千筆被存在網路其他位置。OpenAI已阻擋網路搜尋將對話內容進行索引，並移除相關設定選項，理由是用戶可能在無意間洩露私人資訊。

每日電訊報報導，線上研究人員凡艾斯（Henk van Ess）在Google搜尋結果中發現一連串涉及敏感資訊的對話紀錄，包含關於內線交易、詐欺、對哈瑪斯發動網攻計畫的討論，還有醫療和法律諮詢，以及要求聊天機器人生成兒童不雅照片等內容。

和ChatGPT等聊天機器人的對話一般屬私人性質，但用戶可透過建立超連結，在社群媒體或通訊軟體上分享對話紀錄。在部分情況下，OpenAI允許這些分享內容被搜尋引擎索引，代表它們可能出現在Google等網站的搜尋結果中。人們只要在搜尋查詢中加入「site:chatgpt.com/share」，就能查看大量他人的對話紀錄。

OpenAI資安長史塔基（Dane Stucky）說，「這項功能讓用戶無意間分享原本不打算公開的內容的風險過高，因此決定移除該選項，同時也著手要求相關搜尋引擎移除已被索引的內容」。

OpenAI執行長奧特曼近期表示，與ChatGPT的對話不具法律上的保密性，「人們對ChatGPT訴說生活中最私密的事情，把它當諮商師或人生教練，特別是年輕人」，「當你和諮商師或律師討論這些事情時，在法律上具有保密特權...但我們尚未想到在ChatGPT上如何落實同樣機制」。

OpenAI ChatGPT 搜尋引擎

延伸閱讀

亞馬遜人工智慧助理藍圖 亮相

OpenAI 創辦人的TFH推「World ID Credentials」以NFC護照驗證為真人

ChatGPT自行點選「我不是機器人」成功過關 引發資安爭議

AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

相關新聞

美股1987年大崩盤重演？ 兩大相似之處引發恐慌

美元指數過去一周表現強勁，寫下2022年10月以來最佳單周表現，但今年來仍下跌8.6%。相較之下，美國股市標普500指數...

巴菲特投資踩雷？上季營業利益少近4% 波克夏減記這檔持股38億美元

有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益減少近4%，反映保險承保費用收入...

祖克柏親自出馬！砸大錢搶24歲矽谷新星 4年薪酬飆破70億元

大型科技企業爭相招攬人工智能（AI）人才，據美媒7月31日報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）親自出馬，成功以4年薪...

內容全被看光光！ChatGPT驚爆對話外洩 OpenAI急救火

研究發現，有超過500筆用戶與ChatGPT的對話出現在搜尋引擎的結果中，另有數千筆被存在網路其他位置。OpenAI已阻...

美國就業轉弱 Fed降息可能性提高？策略師：美債漲勢啟動

美國公債價格1日大漲，短期公債殖利率盤中暴跌將近30個基點，反映總體經濟展望大幅轉變，已推升聯準會（Fed）9月降息機率...

道瓊指數周線創關稅「解放日」來最慘跌幅 8月魔咒提前發威？

美國股市和公債殖利率周五雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，市場紛紛逃離風險資產，對聯準會（Fe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。