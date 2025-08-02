巴菲特投資踩雷？上季營業利益少近4% 波克夏減記這檔持股38億美元

有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益減少近4%，反映保險承保費用收入下滑的影響，該公司並減記38億美元的卡夫亨氏（Kraft Heinz）股票投資。

波克夏2日公布，第2季營業利益為111.6億美元或約每A股7,760美元，比一年前的116億美元低3.8%。波克夏第2季保險承保營業利益下滑12%至19.9億美元，鐵路、能源和製造、服務與零售事業營業利益則全面成長，鐵路事業營業利益攀升19%。

波克夏上季淨利為123.7億美元，比去年同期減少59%，反映普通股部位整體投資收益下滑，以及減記卡夫亨氏股票價值的影響。波克夏現金準備截至第2季為3,441億美元，略低於3月底的3,470億美元。