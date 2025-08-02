美股1987年大崩盤重演？ 兩大相似之處引發恐慌

美元指數過去一周表現強勁，寫下2022年10月以來最佳單周表現，但今年來仍下跌8.6%。相較之下，美國股市標普500指數近來不斷改寫新高，今年來已漲逾6%，投資人可能因此認為美元走軟對美股是利多。

不過，從歷史經驗來看，美元出乎意料強勁時美股表現也很亮眼，代表美元走勢或許與美股表現無關。不過，如果美國聯準會（Fed）大舉降息，進而帶動美元重貶，美股仍可能受創，1987年10月就曾發生這種情況。

1987年10月19日被稱為黑色星期一，美股道瓊工業指數當天暴跌22.6%。引爆這場股災的因素很多，美元重貶是主因之一。1987年初至黑色星期一前美元指數下跌7%，當時似乎特別讓投資人感到擔心的是，雷根政府正積極推動美元進一步走貶。美國時任財政部長貝克（James Baker）不斷施壓Fed積極降息，坦承此舉目的是提振經濟和讓美元進一步貶值。

巴隆周刊（Barron's）編輯佛爾席斯（Randall Forsyth）在他的1987年股災回憶錄中指出，貝克在黑色星期一前一周發表這類言論，用意是推動美元兌德國馬克和其他貨幣走貶。佛爾席斯說：「市場反應是拋售股票…貨幣戰山雨欲來讓風險資產變得太危險，特別是價位高昂的股票。」

美國金融與政治現況和當時雷同令人感到憂慮，目前美股價位甚至比當時更高，川普政府也一再積極施壓Fed降息，利率下降幾乎肯定會帶動美元兌外國貨幣進一步貶值。歷史絕不保證會重演，但常有相似之處，1987年股災的前車之鑑讓人感到恐懼。