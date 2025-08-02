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祖克柏親自出馬！砸大錢搶24歲矽谷新星 4年薪酬飆破70億元

香港01／ 撰文／成依華
Meta執行長祖克柏。圖／路透社
Meta執行長祖克柏。圖／路透社

大型科技企業爭相招攬人工智能（AI）人才，據美媒7月31日報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）親自出馬，成功以4年薪酬2.5億美元（約新台幣74億元）的價碼，招募AI界的24歲新星戴奇（Matt Deitke），報導形容美國矽谷內的人才爭奪戰瘋狂得愈來愈像搶NBA球星。

《紐約時報》引述消息人士報導，Meta最初向戴奇提出的方案，是4年內向他提供價值約1.25億美元（約9.75億港元）的股票和現金，但遭對方拒絕，因戴奇希望留在他自己創立的公司。

後來祖克柏親自出馬與戴奇見面，Meta更提出加碼的薪酬方案，即4年約2.5億美元（約新台幣74億元），其中更可能在第1年就支付高達1億美元（約新台幣29億元），此讓戴奇最終點頭，答應加盟。

祖克柏希望讓戴奇加入Meta的「超級智慧」（superintelligence）研究團隊，超級智慧是一種理論上可能超越人腦的技術。

報導指出，如今招募年輕AI人才就像招攬NBA球星一樣，拿出高達9位數字美元、分幾年發放的薪酬方案，另一方面，年輕AI人才則會尋求非官方經理人或其他隨行人員的幫助，以制定策略，爭取更好的報酬。與NBA不同的是，科企公司沒有薪酬上限，此將會令AI人才爭奪戰更加激烈。

戴奇過去在華盛頓大學（University of Washington）修讀電腦科學博士學位課程，他之後退學，曾在西雅圖的人工智慧實驗室工作，領導名為Molmo的項目開發，是一個能夠處理圖像、聲音和文字的AI聊天機械人。

2024年11月他與夥伴創立科企Vercept，是一家致力於開發人工智慧代理（AI Agent）的公司，這些代理可讓AI使用網路上其他軟體自主執行任務。

延伸閱讀：

朱克伯格宣佈Meta「超級智能」計劃 並新增招聘

Facebook母企Meta以巨額薪酬 從蘋果挖走AI模型主管

文章授權轉載自《香港01》

Meta 矽谷 祖克柏

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