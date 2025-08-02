美國就業轉弱 Fed降息可能性提高？策略師：美債漲勢啟動

美國公債價格1日大漲，短期公債殖利率盤中暴跌將近30個基點，反映總體經濟展望大幅轉變，已推升聯準會（Fed）9月降息機率。分析師預期，美債新一波漲勢已經啟動。

美國7月新增就業人數劇減且失業率攀升，加上美國總統川普揚言開除勞工部勞動統計局（BLS）局長，以及聯準會（Fed）理事庫德勒突然辭職，升高Fed在9月重啟降息循環的可能性。

就業疲弱使市場氛圍驟變

根據BLS周五發布的最新報告，美國7月新增就業人數僅7.3萬人，遠不如經濟學家預估的10.4萬人，且前兩月數據合計下修將近26萬人，以致過去三個月的平均增數降到3.5萬人，是2020年新冠肺炎疫情以來最低水準。失業率從4.1%升至4.2%，則與預期相符。

最新就業數據差勁嚇跌美股，但反應最強烈的是美國債市與匯市。

對Fed利率決策最敏感的美國2年期公債價格1日大漲，與價格呈反向關係的殖利率陡降25個基點至3.702%，寫下2024年8月2日來最大單日跌幅紀錄，盤中甚至猛摔29個基點之多。庫德勒宣布本月將辭去Fed理事職務後，市場預期川普勢必會提名支持降息的繼任人選，美債下午盤漲勢隨之加速。

就業報告發布後，期貨交易員加碼押注Fed今年將降息兩次，並預期9月啟動降息機率升到90%，較報告發布前的40%竄升。

同時，美元急貶，剛啟動的升勢戛然而止。ICE美元指數（DXY）下滑近1%，跌幅可觀。美元7月回升，月線升幅是2022年來最強。ING策略師團隊推測，美元這波升勢或許已觸頂。

9月可望降息2碼 美債漲勢啟動

Pivotus Partners首席市場策略師法爾認為，7月非農就業報告是轉折點。他說：「這是第一份證實就業市場、乃至於美國經濟顯著減弱的官方數據。如果情況確實如此，美股強勁的盈餘展望勢必得重新校正。」

法爾認為，這對美股展望不利，相對而言，美債漲勢「可能才剛啟動」。他預估10年期美國公債殖利率可能降到3.5%。10年期殖利率1日收在4.218%。

Baird投資策略師梅菲德表示，就業成長轉弱，使Fed有理由在9月調降利率2碼（0.5個百分點），如同去年9月會議的決定。

去年9月時，投資人憂慮Fed降息反應太遲鈍，不料後來經濟數據迅速好轉，證明Fed耐心等待是正確抉擇。但梅菲德認為，現在情況不同了，畢竟高利率又影響美國經濟一年，而關稅的經濟衝擊將陸續浮現。

基於總經情勢變化料將牽動貨幣政策急轉彎，AmeriVet證券美國利率交易與策略主管法拉涅洛說：「我們認為，Fed將在9月開始降利率。」

CreditSights策略師團隊也調整原估明年才降息的預測，如今認為Fed將在9月降息2碼，然後在10月和12月會議各降1碼，因為「Fed落後就業市場曲線的風險已升高」，與關稅衝擊合起來看尤然。

他們預期，10年期美債殖利率會比原先預期「更快」降至3.5%。