道瓊指數周線創關稅「解放日」來最慘跌幅 8月魔咒提前發威？

美國股市和公債殖利率周五雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，市場紛紛逃離風險資產，對聯準會（Fed）即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股短線也開始搖搖欲墜。

美股三大指數周五全面下挫，那斯達克指數大跌2.2%，中斷連續19個交易日漲跌幅不超過1%的紀錄；標普500指數下跌1.6%；道瓊工業指數下跌約540點，跌幅1.2%。三大指數周線跌幅均逾2%，以道指2.9%最重，寫下4月初宣布解放日關稅以來最慘的一周。

費城半導體指數周五下跌1.4%；台積電ADR大跌2.7%，周線跌4.2%，台積電（2330）市值本周跌落1兆美元以下，不過，由於特斯拉跌得更重，台積電市值反而在睽違一年多後重返全球前十大。

同時，投資人湧入美國公債避險，導致殖利率大幅下滑。10年期公債殖利率從周四的4.360%跌至4.218%。對利率前景變動敏感的短債跌幅更大，2年期公債殖利率大跌25個基點，報3.702%，創下一年來最大跌幅，當時市場同樣是對7月疲弱就業報告而有劇烈反應。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed下一次在9月降息的機率超過85%，遠高於周四的38%。

摩根士丹利財富管理首席經濟學家詹特娜（Ellen Zentner）說：「原本看起來堅若磐石的勞動市場，今天出現了一些刮痕。」「原本仍對降息猶豫的Fed，如今可能更清楚看到通往9月降息的路徑，尤其是未來一個月的數據若進一步確認這個趨勢的話。」

就在報告公布美國就業成長大幅降溫後幾個小時，川普指示官員開除勞工統計局（BLS）局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）。

Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）說：「美國官方統計數據一向被視為黃金標準，若只是因為結果不合自己意就質疑數據，反而會削弱市場信心。」

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克接受彭博電視訪問時表示，勞動市場整體看起來仍然穩健，「但這份報告的確讓人失望」。

在數據公布前，Fed理事沃勒和鮑曼分別發表聲明，說明他們為何在周三反對按兵不動，並表示若Fed持續猶豫是否降息，恐怕會對勞動市場造成不必要的傷害。

投資人對川普關稅反應相對冷靜，不過，由於下周並無重大財報和經濟數據，投資人預料仍把焦點擺在關稅。

另一方面，企業財報整體表現不錯，人工智慧（AI）題材繼續發酵。截至周五，標普500指數中已有331家公司公布財報，其中超過82%優於市場預期。截至8月1日，標普500第2季整體獲利年增率達10.2%，幾乎是6月底市場原估4.9%的兩倍。

下周有助於投資人進一步掌握AI發展，以及消費力道的真實狀況。可關注帕蘭提爾（Palantir Technologies）和超微（AMD）的表現。迪士尼，麥當勞以及卡特彼勒（Caterpillar）等道瓊成分股等也將公布財報。

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）提醒，美股漲勢已顯露疲態。他說：「價位高、表現變弱，以及即將進入歷來表現偏弱的季節性區段，都可能在接下來幾周考驗投資人的信心。」

從《股票交易年鑑》1988年以來的數據來看，8月是道瓊工業指數表現最差的月份，也是標普500指數和那斯達克綜合指數表現次差的月份。而據Wolfe Research統計，1990年以來，標普500指數在8月和9月的平均單月報酬分別為負0.3%和負0.7%。