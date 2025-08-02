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美商務部運作陷癱瘓 出口許可卡關…耽擱輝達銷陸H20晶片出貨

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達（NVIDIA）晶片示意圖。路透
輝達（NVIDIA）晶片示意圖。路透

路透報導，美國企業申請的數千件出口許可卡關，因為美國商務部轄下的產業與安全局（BIS）運作幾乎陷入癱瘓，受影響的包括輝達（NVIDIA）申請運往中國大陸的人工智慧（AI）晶片

知情人士說，問題出在BIS未能頒布業者等候已久的新規定、疏於對外溝通、排擠專家，而且員工因自動退休或辭職而大量流失。

報導指出，受影響的出口許可申請案中，最知名的是輝達據說已獲川普政府准許銷往中國大陸的AI晶片，許可證未能迅速核發下來。輝達7月14日表示，美國政府已應允發給H20晶片出口許可，希望不久就能開始出貨。

但消息來源本周透露，尚未發出任何許可證，可能波及價值數十億美元的AI晶片訂單。

一名官員表示，積壓的申請案待消化時間是逾30年來最長。

最近可得資料顯示，2023年度BIS核發一件出口許可平均需時38天，全年度總計37,943件中有2%未通過。

職掌出口管制事務的BIS次長凱斯勒3月上任後，對外溝通不足。商務部5月預告將廢止拜登政府限制AI晶片出口的舊規定、並頒布新規定，至今不見下文。許多重要幕僚職缺未補、高階公務員辭職，也導致出口許可核發停滯。

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