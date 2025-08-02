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路透：CapitalG與輝達洽談投資VastData

中央社／ 紐約/舊金山1日綜合外電報導
路透報導，輝達（Nvidia）上周已向台積電下單30萬顆H20晶片，在這款晶片獲得美國政府的銷售解禁後，重啟供應鏈生產。路透
路透報導，輝達（Nvidia）上周已向台積電下單30萬顆H20晶片，在這款晶片獲得美國政府的銷售解禁後，重啟供應鏈生產。路透

兩名消息人士透露，谷歌（Google）母公司Alphabet旗下成長階段投資部門CapitalG與晶片大廠輝達（Nvidia）正洽談投資人工智慧（AI）基礎設施新創公司Vast Data。

路透社報導，本輪融資案可能讓Vast Data估值高達300億美元（約新台幣8922億元）。

兩名知情人士表示，隨著建立AI熱潮支柱力量的企業日益受到矚目，Vast Data正從多家科技巨擘、私募股權公司與創投業者籌集數十億美元資金，若交易完成，將讓Vast Data成為最具價值的AI新創公司之一。

根據消息人士說法，CapitalG和既有支持者輝達目前正在討論參與本輪融資，交易可能在數週內完成。由於談判內容涉及私人事務，消息人士要求匿名。

總部位於紐約的Vast Data專為大型AI資料中心研發儲存技術，使得輝達等企業生產的圖形處理器（GPU）之間能有效率地傳輸資料。

銀行業者和分析師指出，Vast Data的客戶包括馬斯克（Elon Musk）旗下xAI及雲端運算公司CoreWeave等企業，而Vast Data在AI供應鏈中的價值，使它成為頗具吸引力的併購標的。

輝達婉拒置評，Vast Data及CapitalG並未立即回應記者的置評請求。

輝達 馬斯克 供應鏈

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