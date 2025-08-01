英特爾改革製造業務 三名高層將退休

英特爾（Intel）7月31日對路透表示，三名公司資深高層即將退休，時值新任執行長陳立武正大刀闊斧推動改革，試圖復甦這間掙扎中的美國晶片製造商。

英特爾31日告訴員工，技術開發部門副總裁Kaizad Mistry及Ryan Russell，還有設計技術平台部門副總裁暨前IBM高層Gary Patton，都將退休。

亦有兩名消息人士稱，英特爾已研議對負責建立製程的技術開發部門進行改革。此外，也計劃縮減旗下產能規畫團隊、裁撤一部分工程團隊。英特爾拒絕對此消息置評。

目前英特爾製造業務負責人是Naga Chandrasekara，他曾任美光科技（Micron Technology）高層，一年前為時任執行長基辛格所延攬。他並於3月時擴展職掌範圍，主責技術開發及製造業務；並從那時起，開始重組手下員工，包括推動裁員，作為全球性人力精簡計畫的一環。

執行長陳立武於24日上季財報公布時，設下年底前削減7.5萬名人力的目標，瘦身規模約等於全體員工的22%。該公司也宣示在投資製造業務上，採取更嚴謹有序的做法。

英特爾曾表示，其新一代14A製程須確保能仰賴一個新的大型客戶，否則可能暫停或中止開發。