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任天堂Switch 2大賣

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本遊戲大廠任天堂的新遊戲機Switch 2開賣後七周賣出逾600萬台，但該公司仍維持一貫保守態度，未調整今年度財測，維持Switch 2全年銷量將是1,500萬台不變。

彭博資訊報導，在Switch 2開賣初期破紀錄銷售速度的推動下，任天堂6月為止第1季營收暴增132%至5,723億日圓，但營業利益只比去年同期增長4%至569億日圓（3.78億美元）；該公司為宣傳Switch 2和新遊戲擴大了逾一倍廣告支出。

6月5日發售的Switch 2在全球締造了破紀錄銷量，並翻轉了美國的遊戲硬體銷售下滑。

Switch 2上季為任天堂帶來了867萬套軟體銷量，其中包含與主機搭配販售同捆包的遊戲大作「瑪利歐賽車世界」逾500萬套。任天堂表示，正在積極擴產Switch 2，該遊戲機在許多國家仍供不應求。

但任天堂仍維持對到明年3月底止今年度的所有財測，預期今年度營收增長63%至1.9兆日圓、營業利益增長13%至3,200億日圓，以及Switch 2銷量將為1,500萬台。任天堂表示，美國關稅措施和其他市場環境改變，並未對其目前預測造成重大影響。

雖然任天堂淡化美國政府關稅措施對其預測的影響，但這項措施仍可能重創其硬體陣容未來幾個月的獲利能力。

日本 美國 任天堂

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