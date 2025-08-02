南韓加稅計畫 重挫股市
南韓股市1日收盤重挫3.9%，寫4月初以來最大跌幅，因政府擬對企業和投資人加稅，導致這個全球近期最火熱的市場的情緒轉為審慎。
韓國企劃財政部1日公布稅改方案，擬把企業稅稅率上限從24%調高至25%，並擴大需繳納股票資本利得稅的範圍，證券交易稅也從0.15%提高至0.2%。
另外，南韓7月出口再度攀升，得益於半導體與車輛強勁的外銷動能，顯示南韓企業試圖在輸美關稅上升前搶先出貨。
南韓關稅廳8月1日公布，7月出口額年增5.9%，超越市場預期的5.1%。經調整工作天後，上月出口同樣增加5.9%，延續6月成長6.8%的動能。未經調整的進口則增加0.7%，使上月貿易順差達到66億美元。
最新公布的數據，可能反映南韓出口商試圖在美國對韓關稅在8月1日生效前出貨。
不過在這之前，隨著美國總統川普宣布南韓關稅稅率為15%，而非原先要脅的25%，已使南韓製造業者避開最糟的局面。
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