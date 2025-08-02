亞洲7月製造業陰霾籠罩 台灣PMI萎縮幅度近兩年最大

受美國貿易不確定性影響，亞洲7月製造業活動惡化，讓該區脆弱經濟復甦前景蒙上陰影。歐元區7月製造業則朝回穩再跨進一步，未來數月景氣可望重返擴張。

標普全球1日公布，台灣、日本、南韓和中國大陸等亞洲國家7月製造業採購經理人指數（PMI）全面下滑。台灣7月製造業PMI從6月的47.2降至46.2，是2023年9月以來最低，意味7月製造業景氣萎縮速度是近兩年來最快。台灣製造業PMI 3月以來持續低於代表景氣榮枯分水嶺的50，意味景氣已連續五個月萎縮。

新增訂單大減是台灣7月製造業PMI下滑主因，受訪業者頻頻提及美國貿易關稅不確定性揮之不去，以及客戶對下單傾向觀望，訂單需求相對疲弱。無論整體新訂單或來自海外市場的新增業務，7月萎縮速度都是近兩年來最快。

日本7月標普全球製造業PMI終值為48.9，略高於初估的48.8，但仍低於6月的50.1，失守50大關；南韓7月製造業活動連續第六個月萎縮，製造業PMI從6月的48.7降至48，中國大陸7月通用製造業PMI也從6月的50.4跌到49.5。

標普全球訪調企業時間在日本與南韓和華府達成貿易協議前，點燃不確定性逐漸消退可望在未來數月提振製造業活動的希望。標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）說：「這是否會帶動客戶信心增強及未來數月銷售改善，將是觀察重點。」

印度是一大亮點，需求強勁帶動該國7月製造業活動寫下16個月來最快擴張速度；越南與菲律賓7月製造業活動也擴張，印尼和馬來西亞則萎縮。

另據標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）彙編的數據，歐元區7月製造業PMI終值為49.8，與初估值一致，高於6月的49.5，是2021年7月以來最高水準，距離景氣重返擴張僅一步之遙。HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）表示，在歐盟和美國新敲定的貿易框架帶動下，不確定性應會下降，跡象顯示未來數月製造業PMI趨勢將持續走高。