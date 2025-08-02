美就業降溫…降息機率升高 Fed 9月可能出手

經濟日報／ 編譯任中原易起宇／綜合外電
美國7月就業報告顯示勞動市場明顯降溫。 美聯社
美國7月就業報告顯示勞動市場明顯降溫。 美聯社

美國7月就業報告顯示勞動市場明顯降溫，尤其是5、6兩月原先公布的就業人數更遭到大幅下修，凸顯就業早在5月時就已經嚴重惡化，7月就業也只是小幅回升，而且勞動參與率進一步下降，工資升幅持平。各項數據透露經濟減緩警訊，預料聯準會（Fed）9月降息的機率大幅升高。

數據發布後，美債及美元匯率同步走低，已因關稅憂慮而下跌的美股也跌得更深。7月非農業就業人數增加7.3萬人，低於預估的10.4萬人增量，但高於6月時修正之後的1.4萬人增量。5、6兩月的就業人數共大幅下修達25.8萬人；5至7月移動就業數平均每月增加3.5萬人，低於4至6月時的6.4萬人增量（原先公布數字為增加15萬人）。

民間部門就業增加8.3萬人，低於預估的10萬人增量， 但比6月時的3千人（修正數）增量回升；製造業減少1.1萬人，而預估人數為持平，但比6月時減少1.5萬人稍好。

平均時薪月升0.3%，符合預估，但高於6月時的0.2%增幅；比去年同期上升3.9%，高於預估及6月時的3.8%增幅；平均每人每周工時為34.3小時，高於預估及6月時的34.2小時。

失業率上升0.1個百分點，為4.2%，符合預估；但勞動參與率再降0.1個百分點，為62.2%，低於預估的62.3%，顯示勞工求職態度趨於悲觀；就業不足率上升0.2個百分點，為7.9%，顯示兼職人數增加。

就業遲滯主要是因為製造業、專業人士、服務業及政府部門的就業減少，而5、6兩月數字大幅下修則是因為地方政府的教育類就業數被調降所致。7月民間就業回升，主要是靠醫療及社會援助類就業增加。

經濟學者指出，這些數字強烈顯示勞動市場明顯減弱。不僅就業成長明顯降溫，且失業率升高，失業勞工更難找工作，這將使消費者及企業界減緩支出的風險升高。Fed主席鮑爾本周會議時仍主張勞動市場堅實，Fed必須多擔憂通膨風險，但現在就業面惡化的風險已明顯上升，因而使Fed在9月會議時降息的可能性升高。

在就業數據公布前，川普1日發文呼籲Fed理事會，如果主席鮑爾不肯降息，就要「奪下主導權」。在本周政策會議持異議的兩名理事沃勒和鮑曼同日各自發布聲明，解釋他們認為不該維持利率不變的決定，兩人都指出，在勞動市場面臨日益上升的威脅之際，Fed選擇按兵不動、延後寬鬆政策，是個錯誤。

Fed 失業 風險

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