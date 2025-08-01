麥當勞擬2027年前加倍投資AI 看好印度成重要樞紐

全球速食龍頭麥當勞公司高層主管今天指出，公司計劃於2027年前「加倍」投資人工智慧（AI），並押寶印度將成為數據治理、工程和平台架構的關鍵樞紐。

路透社報導，麥當勞公司（McDonald's）1996年進軍印度巿場，目前已在全國營運數百間餐廳門市，近期於南部城市海德拉巴（Hyderabad）設置全球辦公室，目標使其成為美國之外最大的辦公室。

到海德拉巴出席活動的麥當勞全球商業服務營運主管凱拉（Deshant Kaila）在場邊受訪說道：「我們仍處於早期階段，所以很難確定實際投資規模。」

麥當勞技術主管普拉卡希（Durga Prakash）表示，有400間麥當勞餐廳門市正運用AI核對訂單，以便在供餐給顧客之前預先避免錯誤，預計於2027年前對全球4萬間門市推出此一做法。

凱拉提到，麥當勞還運用AI工具預測銷售、決定售價和評估產品績效，同時也正打造一款客製化的行動應用程式。