快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

美股早盤／川普關稅風暴襲擊 美勞動市場現疲態！道瓊下殺520點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受川普關稅風暴衝，美股1日早盤大跌。路透
受川普關稅風暴衝，美股1日早盤大跌。路透

在8月的第一個交易日，美股三大指數1日早盤全面挫跌，道瓊工業指數急跌520點，市場憂心川普關稅政策對全球經濟的衝擊，加上美國勞動市場也浮現疲弱跡象。

道瓊工業指數與標普500指數早盤均跌約1.2%，那斯達克指數跌更深，下挫1.5%。費城半導體指數、台積電ADR均跌逾2%。

最新公布的非農就業報告顯示，美國6月非農就業新增7.3萬人，遠低於市場預期的增加10萬人。前幾個月數據也遭大幅下修；6月新增就業從14.7萬人下修至僅1.4萬人，5月則從12.5萬人下調至1.9萬人，顯示勞動市場已走弱一段時間。

川普最新公布的關稅措施已進一步打擊市場信心。白宮表示，為規避關稅而轉運的貨物將額外課徵40%關稅。

對市場最具衝擊性的消息，莫過於加拿大這個美國最大貿易夥伴之一，其輸美商品關稅將從25%提高至35%。

Vital Knowledge公司的克里薩富利在報告中寫道：「投資人數周以來一直以『比預期好、總算明朗』的樂觀情緒看待關稅，但隨著現實浮現，這種心態正在消退─關稅將對經濟帶來停滯性通膨的衝擊，並在未來數月逐漸反映在數據上。我們仍認為，這項議題的負面影響超出市場共識的認知。」

亞馬遜因本季營業利益展望疲弱，拖累早盤股價重挫近7%。

指數 美國 美股 川普 關稅 非農就業 道瓊工業指數

延伸閱讀

川普關稅烏雲罩頂…美股道瓊期指盤前急跌近400點 歐股同步走弱

川普關稅捷報 將鼓舞美股再創高？市場老手：賣出時刻到了

川普再罵鮑爾「固執的蠢蛋」 要Fed理事會搶下降息主控權

奉承新手段？促成泰柬停火換調降關稅 這國支持川普得諾貝爾和平獎

相關新聞

美股早盤／川普關稅風暴襲擊 美勞動市場現疲態！道瓊下殺520點

在8月的第一個交易日，美股三大指數1日早盤全面挫跌，道瓊工業指數急跌520點，市場憂心川普關稅政策對全球經濟的衝擊，加上...

川普關稅捷報 將鼓舞美股再創高？市場老手：賣出時刻到了

美國總統川普宣布新一波關稅稅率，並已迫使南韓、歐盟、日本等貿易夥伴火速敲定貿易協議，看來威風八面。隨著川普2.0關稅稅率...

川普關稅烏雲罩頂…美股道瓊期指盤前急跌近400點 歐股同步走弱

美股期指1日盤前全面挫跌，市場憂心，美國總統川普全面性的關稅措施，可能拖累全球經濟展望。

明顯降溫！美國7月就業報告出爐 預料9月Fed降息機率升高

美國7月就業明顯降溫，遠低於預估，而5、6兩月的就業人數更遭到大幅下修，失業率也小幅回升，勞動參與率進一步下降，工資升幅...

高層人事異動！英特爾重整製造業務部門 3高階主管將退休

英特爾（Intel）今天告訴路透社，公司製造業務部門3名高階主管即將退休。此一高層人事異動正值新任執行長陳立武實施全面改...

歐元區7月通膨率維持2% 未如市場預期回落

歐洲聯盟（EU）今天公布，歐元區7月通膨率維持在2%，與6月數據持平，未如市場預期放緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。