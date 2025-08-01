美股早盤／川普關稅風暴襲擊 美勞動市場現疲態！道瓊下殺520點

在8月的第一個交易日，美股三大指數1日早盤全面挫跌，道瓊工業指數急跌520點，市場憂心川普關稅政策對全球經濟的衝擊，加上美國勞動市場也浮現疲弱跡象。

道瓊工業指數與標普500指數早盤均跌約1.2%，那斯達克指數跌更深，下挫1.5%。費城半導體指數、台積電ADR均跌逾2%。

最新公布的非農就業報告顯示，美國6月非農就業新增7.3萬人，遠低於市場預期的增加10萬人。前幾個月數據也遭大幅下修；6月新增就業從14.7萬人下修至僅1.4萬人，5月則從12.5萬人下調至1.9萬人，顯示勞動市場已走弱一段時間。

川普最新公布的關稅措施已進一步打擊市場信心。白宮表示，為規避關稅而轉運的貨物將額外課徵40%關稅。

對市場最具衝擊性的消息，莫過於加拿大這個美國最大貿易夥伴之一，其輸美商品關稅將從25%提高至35%。

Vital Knowledge公司的克里薩富利在報告中寫道：「投資人數周以來一直以『比預期好、總算明朗』的樂觀情緒看待關稅，但隨著現實浮現，這種心態正在消退─關稅將對經濟帶來停滯性通膨的衝擊，並在未來數月逐漸反映在數據上。我們仍認為，這項議題的負面影響超出市場共識的認知。」

亞馬遜因本季營業利益展望疲弱，拖累早盤股價重挫近7%。