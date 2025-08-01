聽新聞
0:00 / 0:00
高層人事異動！英特爾重整製造業務部門 3高階主管將退休
英特爾（Intel）今天告訴路透社，公司製造業務部門3名高階主管即將退休。此一高層人事異動正值新任執行長陳立武實施全面改革、以重振這家面臨困境的美國晶片製造商之際。
路透社報導，英特爾7月29日告知員工，技術開發部門的2位公司副總裁米斯垂（Kaizad Mistry）和羅素（Ryan Russell）將退休，設計技術平台部門的公司副總裁、前IBM高階主管巴頓（Gary Patton）也將退休。
兩名知情人士透露，英特爾同時討論調整技術開發部門，這個部門負責打造製造流程。知情人士說，英特爾計劃縮編其產能規畫團隊，並削減部分工程團隊人力。
英特爾對於這些變動不予置評。
製造業務部門由前美光科技（Micron Technology）高層錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）負責，他約在1年前由時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）延攬進公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言