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高層人事異動！英特爾重整製造業務部門 3高階主管將退休

中央社／ 舊金山31日綜合外電報導
英特爾（Intel）今天告訴路透社，公司製造業務部門3名高階主管即將退休。 路透社
英特爾（Intel）今天告訴路透社，公司製造業務部門3名高階主管即將退休。 路透社

英特爾（Intel）今天告訴路透社，公司製造業務部門3名高階主管即將退休。此一高層人事異動正值新任執行長陳立武實施全面改革、以重振這家面臨困境的美國晶片製造商之際。

路透社報導，英特爾7月29日告知員工，技術開發部門的2位公司副總裁米斯垂（Kaizad Mistry）和羅素（Ryan Russell）將退休，設計技術平台部門的公司副總裁、前IBM高階主管巴頓（Gary Patton）也將退休。

兩名知情人士透露，英特爾同時討論調整技術開發部門，這個部門負責打造製造流程。知情人士說，英特爾計劃縮編其產能規畫團隊，並削減部分工程團隊人力

英特爾對於這些變動不予置評。

製造業務部門由前美光科技（Micron Technology）高層錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）負責，他約在1年前由時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）延攬進公司。

主管 美國 人力 晶片 英特爾 陳立武

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