明顯降溫！美國7月就業報告出爐 預料9月Fed降息機率升高

美國7月就業明顯降溫，遠低於預估，而5、6兩月的就業人數更遭到大幅下修，失業率也小幅回升，勞動參與率進一步下降，工資升幅持平。各項數據顯示經濟減緩警訊，預料聯準會（Fed）9月降息的機率大幅升高。

就業報告主要數據如下：

7月非農業就業人數增加7.3萬人，低於預估的10.4萬人增量，但高於6月時修正之後的1.4萬人增量。5、6兩月的就業人數共大幅下修達25.8萬人；5-7月移動就業數平均增加3.5萬人，低於4-6月時6.4萬人（原先公布數字為增加15萬人）。

民間部門就業增加8.3萬人，低於預估的10萬人增量， 但比6月時的3,000人（修正數）增量回升；製造業減少1.1萬人，而預估人數為持平，但比6月時經修正的減少1.5萬人稍好。

平均時薪月升0.3%，符合預估，但高於6月時的0.2%增幅；比去年同期上升3.9%，高於預估及6月時（經修正）的3.8%增幅；平均每人每周工時為34.3小時，高於預估及6月時的34.2小時。

失業率上升0.1個百分點，為4.2%，符合預估，也比前月增加0.1個百分點；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.2%，低於預估的62.3%，顯示勞工求職態度趨於悲觀；就業不足率上升0.2個百分點，為7.9%，顯示兼職人數增加。