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川普關稅烏雲罩頂…美股道瓊期指盤前急跌近400點 歐股同步走弱
美股期指1日盤前全面挫跌，市場憂心，美國總統川普全面性的關稅措施，可能拖累全球經濟展望。
道瓊指數期貨盤前跌近400點或近1%、標普500期貨漲與那斯達克期貨的跌幅也都在1%左右。
川普宣布新一波關稅，包括全球至少10%稅率，對特定貿易逆差國家則訂在15%或以上，厲行其重塑全球貿易的舉措。這項措施對經濟成長與通膨的影響，已凌駕激勵科技股大漲的人工智慧（AI）熱潮。
Camarco助理顧問休艾克表示：「下周將是全球貿易的轉捩點，隨著川普關稅上路，這些新的歷史性障礙將實際影響貿易往來，釀成嚴重的不確定性。」「股市高估值的合理性已愈來愈薄弱，特別是美股。」
泛歐Stoxx 600指數同日早盤也下跌近1.3%至一個月低點，歐洲製藥股諾和諾德、阿斯特捷利康等分別下跌0.8%與2.3%，反映川普要求藥廠在美國降價的影響。MSCI全球指數已連第六日走跌，寫2023年9月來最長跌勢。
安聯投資長蘇布蘭說，美國祭出的關稅對歐洲造成嚴重衝擊，「由於美國目前是歐洲企業的最大市場，企業將面臨龐大成本。」
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